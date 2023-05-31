«لها الحق».. تعليق مفاجئ من بريطانيا بشأن الهجوم الأوكراني على موسكو

قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، أمس الثلاثاء، إن أوكرانيا لها الحق في شن هجمات ضد روسيا خارج حدودها، وفقا لوكالة تاس الروسية.

في تعليقه على هجوم الطائرات المسيرة على موسكو ، إن أوكرانيا لها الحق في شن هجمات ضد روسيا خارج حدودها.

وأضاف كليفرلي في تعليقه على هجوم الطائرات المسيرة على موسكو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإستوني، مارجوس تساكنا، في إستونيا: "لن أتكهن بطبيعة الهجوم، ولكن لـ أوكرانيا الحق المشروع في الدفاع عن نفسها. لها الحق الشرعي في القيام بذلك داخل حدودها بالطبع، لكن لديها أيضًا الحق في نشر القوة خارج حدودها لتقويض قدرة روسيا على نشر القوة في أوكرانيا نفسها.

وهاجمت طائرات مسيرة أوكرانية موسكو صباح أمس الثلاثاء، وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن الهجوم شمل ثماني طائرات مسيرة.

وأضافت الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 5 طائرات أوكرانية وتم إسقاط الـ 3 الباقين بوسائل الحرب الإلكترونية.