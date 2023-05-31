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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بـ 160 وليك 2 كيلو فقط.. التموين تطرح لحوم جديدة بهذه الأماكن إزاي تشتري

سعر كيلو اللحم
سعر كيلو اللحم

تراجع كبير شهدته أسعار اللحوم في الأسواق مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ويرجع ذلك إلى زيادة المعروض من قبل وزارة الزراعة التي تطرح لحوماً بلدية مقابل 220 جنيها، كما طرحت وزارة التموين لحوماً سودانية بـ 195 جنيها.

سعر كيلو اللحم

اللحوم الحمراء بـ160 جنيها

تواصل وزارة التموين ممثلة في القابضة الغذائية،  طرح اللحوم الحمراء السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 195 جنيها للكيلو, واللحوم المجمدة بسعر 160 جنيها للكيلو ، والدواجن بسعر 85 جنيها، بشكل يومي وبكميات استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وتقوم القابضة الغذائية بطرح ما يقرب من 1500 عجل يوميا بعد ذبحها وتجهيزها للبيع بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية بالمحافظات ، وتبلغ حصة كل منفذ نحو ألف كيلو من اللحوم الحمراء الطازجة يوميا.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، قد أبرمت اتفاقا مع شركة اتجاهات السودانية  لاستيراد هذه العجول حية ، ويتم ذبحها فى أبو سنبل، بعد الكشف البيطري الدقيق عليها، ثم يتم توزيعها  على المنافذ لبيعها للجمهور بواقع 2 كيلو بحد أقصى للمواطن ، بسعر 195 جنيها للكيلو الكندوز.

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