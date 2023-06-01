عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال اتصال هاتفي..

شكري يعرض رؤية مصر تجاه الوضع في السودان وليبيا وفلسطين لمسئولة سلوفينيا

صدى البلد

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اليوم الأول من يونيو الجاري، اتصالًا هاتفيًا من نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا "تانجا فاجون"، حيث تباحثا حول أطر التعاون الثنائي بين البلدين في ظل علاقات الصداقة المتميزة التي تجمعهما وقد تناول الجانبان مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، وسبل تعزيزها وتطويرها خلال الفترة القادمة.

وأضاف السفير أبو زيد بأن وزيرة خارجية سلوفينيا حرصت خلال الاتصال على التعرف على تقييم سامح شكري ورؤية مصر تجاه أهم التطورات الجارية على الساحتين العربية والإفريقية، لاسيّما الوضع في السودان والقضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا.

أحمد أبو زيد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الوضع في السودان القضية الفلسطينية سامح شكري وزير الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

8 لاعبين.. ننشر أسماء الراحلين عن الزمالك بفرمان من أوسوريو

نهائي دوري أبطال أفريقيا| الغيابات تضرب الوداد المغربي.. وبشرى سارة لجماهير الأهلي

مش عايزة أغلط.. منى زكى تكشف عن رأيها فى مسلسل «جعفر العمدة»

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية: الأوضاع بالسودان خطيرة.. ومصر تتابع التطورات الجارية

مباحثات بين شكري ومفوض الاتحاد الإفريقي لحل النزاعات في القارة.. صور

توقيع بروتوكول مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية مصر وفلسطين

شكري يستقبل نظيره الفلسطيني ويستعرض جهود مصر من أجل الأشقاء| صور

انعقاد ورشة عمل الاتحاد الإفريقي لمراجعة إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.. صور

سفير مصر في جوبا يبحث نائب سلفاكير تطورات التعاون بين البلدين| صور

مباحثات موسعة بين وزير الخارجية ونظيره المجري في بودابست |تفاصيل

الخارجية تكشف ماذا قدمت مصر من أجل الاشقاء السودانيين

ترشيحاتنا

وزير الإنتاج الحربي: تطوير خطوط الإنتاج بالشركات وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع

وصول ولي العهد البريطاني وزوجته إلى عمان لحضور زفاف نجل ملك الأردن

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

انطلاق معرض الصناعات المصرية العمانية بسلطنة عمان بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي

صندوق الإدمان والكاتدرائية المرقسية يطلقان برنامج لحماية الشباب في الكنائس من المخدرات

آخرهم مارك زوكربيرج.. تعرف على ثروات أغنى 10 رجال في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرهم مارك زوكربيرج.. تعرف على ثروات أغنى 10 رجال في العالم

إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى رجل في العالم .. كم تبلغ ثروته؟

المغرب .. طريقة عمل البسطيلة ..صور

بعد توصيات الحوار الوطني لريادة الأعمال.. ذوو قدرات يفتحون قلوبهم لـ«صدى البلد»

فيديو

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

محدش ينزل من بيته.. العاصفة على الأبواب ودرجة الحرارة 40

مفاجآت مالية وعاطفية وأخبار سعيدة لهذه الأبراج.. هل أنت منهم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ