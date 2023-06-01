شكري يعرض رؤية مصر تجاه الوضع في السودان وليبيا وفلسطين لمسئولة سلوفينيا

خلال اتصال هاتفي..

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اليوم الأول من يونيو الجاري، اتصالًا هاتفيًا من نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا "تانجا فاجون"، حيث تباحثا حول أطر التعاون الثنائي بين البلدين في ظل علاقات الصداقة المتميزة التي تجمعهما وقد تناول الجانبان مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، وسبل تعزيزها وتطويرها خلال الفترة القادمة.

وأضاف السفير أبو زيد بأن وزيرة خارجية سلوفينيا حرصت خلال الاتصال على التعرف على تقييم سامح شكري ورؤية مصر تجاه أهم التطورات الجارية على الساحتين العربية والإفريقية، لاسيّما الوضع في السودان والقضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا.