يحدث بعد ساعات .. إعلان عاجل من الأرصاد

شهدت الحالة الجوية خلال الساعات الماضية حالة من عدم الاستقرار، فقد تعرضت البلاد لـ أمطار و رياح، و عواصف ترابية، وارتفاع في درجات الحرارة، كان لها تأثير على الجميع، وكشفت هيئة الأرصاد أن طقس البلاد سيتحسن خلال الساعات القلية المقبلة.

وفى هذا التقرير نستعرض أبرز أخبار الطقس خلال الساعات الماضية:

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كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباحنا مصري، إن الهيئة تتوقع استمرار حالة التقلبات الجوية، كما أنه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية

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أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس على مدار الساعات المقبلة، كما كشفت عن موعد انكسار الموجة الحارة وانتهاء العاصفة الترابية، ونستعرض لكم التفاصيل من خلال السطور التالية:

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة والمصحوب بـ نشاط في حركة الرياح؛ والذي يعمل على إثارة الرمال والأتربة، موضحة أن سبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في هذه الفترة هو التأثر بكتل هوائية جنوبية صحراوية.

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أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك استمرار لـ التقلبات الجوية، التى بدأت من أمس الخميس.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية ومعها ارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضحت أن رياح اليوم مثيرة للرمال والأتربة وهناك ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وأن اليوم سيكون مرتفع في الحرارة عن أمس، وأن سرعات الرياح اليوم ستكون مثل الأمس.

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حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة والمصحوب بـ نشاط في حركة الرياح؛ والذي يعمل على إثارة الرمال والأتربة، موضحة أن سبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في هذه الفترة هو التأثر بكتل هوائية جنوبية صحراوية.



كما كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، عن الأماكن المُعرضة لسقوط أمطار اليوم ومنها بعض الأماكن من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وقد تصل لمناطق من القاهرة الكبرى، منوهة بأن حدة الأمطار اليوم أقل مقارنة بالأمس وهي أمطار من خفيفة لمتوسطة وقد تكون رعدية.



العظمى تتخطى 40.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، 2 يونيو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.



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قالت هيئة الأرصاد الجوية إن هناك استمرارا لتكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية ومناطق من غرب الدلتا والوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأكدت الأرصاد بفضائية “ دي إم سي” ببرنامج “ 8 الصبح” أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق سالفة الذكر مما يؤدى إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.