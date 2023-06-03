عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على مواعيد حفلي عمر خيرت بدار الاوبرا المصرية

عمر خيرت
عمر خيرت

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، لإحياء حفليين  موسيقيين مساء يومي 16 و17 يوليو, على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة .

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

الموسيقار عمر خيرت

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ميحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

يعرض بالسينمات حاليا .. تعرف على موعد طرح هارلي على المنصات

مي فاروق: عمرو مصطفي شخص جرئ.. والمستمع يشتاق لهذه الأغاني

وتسلم الموسيقار الكبير عمر خيرت جائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب "شخصية العام الثقافية" فى دورتها السابعة عشرة.

علق الموسيقار عمر خيرت، على  حصوله على جائزة شخصية العام الثقافية من جائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب، فى دورتها السابعة عشرة.

وقال عمر خيرت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"  الجائزة التي حصلت عليها شرف كبير بالنسبة لي ".

وتابع عمر خيرت:" لازم الفنان يشعر بإحساس التكريم كي يستطيع أن يبدع أكثر، والجائزة التي حصلت عليها هي جائزة بلدي مصر وليس عمر خيرت ".

وتابع عمرر خيرت :"  أشكر الله على نعمه عليا والتقدير الذي أحصل عليه من الجميع داخل وخارج مصر ".

وأعلنت جائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب، فى دورتها لعام 2023، اختيار الموسيقار المصري عمر خيرت جائزة شخصية العام الثقافية في دورتها السابعة عشرة، تكريماً لمسيرته الإبداعية التي امتدت لعقود قدّم خلالها مجموعة من الأعمال الموسيقية الخالدة  أسهمت في تشكيل وجدان وثقافة شعوب المنطقة.

عمر خيرت الأوبرا المصرية إعدام ميت البخيل وأنا المسرح الكبير بدار الأوبرا الموسيقار الكبير عمر خيرت الموسيقار عمر خيرت المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

بيراميدز مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

انخفاض شديد في سعر الذهب عالميا

التواصل الدائم ضروري.. بيان شديد اللهجة من وزير الدفاع الأمريكي تجاه الصين

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

كارثة ومفاجأة.. استدعاء المتورطين في انهيار لافتة أعلى كوبري أكتوبر

ترشيحاتنا

اليوم .. تدشين مبادرة مودة للمقبلين على الزوج بالعريش

حرائق فى غابات شرق كندا .. والسلطات تعلن الطوارئ | فيديو

امرأة تثير الجدل برغبتها ترك أطفالها بالمنزل لهذا السبب.. ما القصة؟

تعرف على مواعيد حفلي عمر خيرت بدار الاوبرا المصرية

ربنا يحفظكم.. خالد الغندور يشارك الجمهور صورة لـ أولاده

شهادات عن 30 يونيو| سامح عاشور: الإخوان فقدوا الصواب بعد الثورة.. والببلاوي أبلغنا بفشل المحاولات السلمية لفض رابعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقابل 576 مليون جنيه.. بيع سيف إسلامي تاريخي في لندن

بعد 33 عامًا.. رجل يعود من الموت وعائلته في صدمة

سببان وراء لفت الأميرة إيمان الأنظار في حفل زواج ولي عهد الأردن

بأكثر من 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الأبيض والأسود

فيديو

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ