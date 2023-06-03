فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

رد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، زوج النجمة شيرين عبدالوهاب، على الانتقادات التي تعرض لها، بعدما صرح بأنه يرى أن زوجة ابنه تستحق لقب "صوت مصر"، قبل أن يتراجع ويؤكد أن لا أحد من مطربي ومطربات اليوم يستحق اللقب.

وكتب حسين عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "والناس اللي قالت إني بقبض من شيرين عشان قلت إنها صوت مصر، أنا كنت بجامل ابني ومراته، لكن للحق أنا مفلستش إلا من بعد ما اتجوز شيرين وأخد فلوسي.

الفنانة شيرين عبدالوهاب عادت مؤخرًا لاستئناف نشاطها الفني، وشاركت في إحياء حفل روائع محمد الموجي، مع عدد من نجوم الأغنية في الوطن العربي، بينهم: أنغام، صابر الرباعي، ماجد المهندس وعبادي جوهر، كما التقت قبل أيام بجمهورها في جدة بالمملكة العربية السعودية.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب:



تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند جوجل بعد احتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان حسام حبيب والذى اعرب عن سعادته بمشاركتها له فى هذا الاحتفال الذى ياتى فى توقيت يشهد انتعاشة فنية لهما.

وتداول عدد من صفحات التواصل الإجتماعى فيديو يجمع بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وهي تقوم بالاحتفال معه وتقوم بتقبيله احتفالا بعيد ميلاده الـ43 عام.

وكشف الفنان حسام حبيب عن حبه الشديد لزوجته شيرين عبد الوهاب مؤكدا أنه يحبها أكثر منها وذلك خلال لقاء له ببرنامج et بالعربى.

وقال حسام حبيب خلال اللقاء : فيه ناس وحشة لما بعدوا عننا الحمد لله الحياة ظبطت، ربنا يبعدهم عننا ويكفينا شرهم، أنا حاسس أني بحب شيرين أكتر ما هي بتحبني، وبعد نجاحها قلتلها أنا عايز أشتغل تاني، وأقدم أغاني جديدة، عملنا أغنية مختلفة خالص، وأغنية فرحانة عشان نقدمها سوا، ومقدرشكشف الفنان حسام حبيب عن تعاونه مع زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب فى أكثر من أغنية وذلك بعد عودتهما سويا.