أخبار الفن.. تصريح صادم من والد حسام حبيب وتطورات الحالة الصحية لـ طارق عبد العزيز

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية..

شيرين سليمان: بدأت شغلي من أيام الجامعة.. وهذا الشخص سر تألقي في الميديا

كشفت الإعلامية شيرين سليمان، عن أنها بدأت رحلتها في عالم الميديا منذ أيام الجامعة.

المهن الموسيقية: نرفض ما حدث مع النقيب

أكد الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أنه يرفض الإهانات الموجهة للنقيب مصطفى كامل.



حفل عمر خيرت.. الجمهور يتفاعل مع مسألة مبدأ

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الموسيقار عمر خيرت حينما بدأ بعزف مقطوعة مسألة مبدأ، وحرص على التصفيق والتمايل والاندماج مع المقطوعة.

تامر حسني يغني في الختام .. تفاصيل المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

ينظم اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية المهرجان العربي هذا العام بتونس بعد الدورة السابقة التي أقيمت بالسعودية، ويشارك تامر حسني بالغناء في حال الختام.

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

رد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، زوج النجمة شيرين عبدالوهاب، على الانتقادات التي تعرض لها، بعدما صرح بأنه يرى أن زوجة ابنه تستحق لقب "صوت مصر"، قبل أن يتراجع ويؤكد أن لا أحد من مطربي ومطربات اليوم يستحق اللقب.

بعد قسطرة القلب | تطورات الحالة الصحية لـ طارق عبد العزيز

تحسنت الحالة الصحية للفنان طارق عبد العزيز، بعد خضوعه لعملية قسطرة في القلب بعد تعرضه لأزمة صحية.