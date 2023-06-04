الإصدار الأخير.. ظهور فولكس فاجن جولف 2024 المحدثة

أعلنت العديد من شركات السيارات ، عن نيتها للانتهاء من تصنيع المركبات التى تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي ، ومن بينها فولكس فاجن ، ولكن الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن قد أعلن في بداية العام، أنه من المقرر أن تخضع جولف لعملية تجميل في وقت ما في عام 2024 .

فولكس فاجن جولف 2024

وأوضح توماس شيفر الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن ، انه بنسبة كبيرة ستكون عملية التجميل الخاصة بالسيارة جولف هى الاصدار الاخير قبل التحول الكامل الى عالم السيارات ، وانتهاء اسطورة هذه السيارة التى اكتسبت شعبية كبيرة لدى الشباب على مستوى العالم .

ومؤخرا رصد جواسيس السيارات نموذج اختبار جولف 8.5 الهجينة أثناء الاختبار ، والتى ظهرت بمصابيح الأمامية الجديدة، والتي تبدو أقل نحافة من ذي قبل .

فولكس فاجن جولف 2024

بالاضافة الى ان الاكصدام الأمامي قد أعيد تصميمه بناءً على الشرائح الرأسية للمدخل السفلي والمنطقة المحيطة به ، و بالانتقال إلى الخلف، هناك ملصقات مطبقة على المصابيح الخلفية لإخفاء تصميم المصابيح LED الجديدة.

في حين أن أنابيب العادم المزيفة لا تزال موجودة للأسف ، نظرًا لأن هذا مجرد تحديث منتصف العمر، فإن المظهر الجانبي لم يتغير تقريبًا، ومع كونها سيارة هجينة كهربائية، يوجد منفذ شحن على الحاجز الأمامي على جانب السائق.

فولكس فاجن جولف 2024

لا تتوفر صور للمقصورة الداخلية في هذه المجموعة الجديدة، لكن لقطات التجسس السابقة كشفت أن جولف 2024 ستحصل على شاشة لمس ضخمة تبدو أكبر من الشاشة مقاس 12 بوصة التي تحصل عليها نماذج ID المحسنة.

ووعدت شركة فولكس فاجن بالتخلص من أزرار اللمس على عجلة القيادة والعودة إلى أدوات التحكم التقليدية.