بعد الزيادات .. أرخص 5 سيارات سيدان زيرو بالسوق المصري

يضم السوق المصرى للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا، ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

و تتميز بعض السيارات ، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها هى أيضا سواء "زيرو" او مستعملة.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ارخص 5 سيارات سيدان " زيرو" بالسوق المصرى .

1- لادا جرانتا

لادا جرانتا

وتعتمد السيارة لادا جرانتا 2023 الفئة الثانية على علبة تروس أوتوماتيكية الاداء بتقنية الدفع الامامي للعجلات مكون من 4 سرعات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 98 حصانا، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وتصل السيارة لادا جرانتا موديل 2023 بهذه الامكانيات الفنية، من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 13.1 ثانية، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود نحو 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

اما عن اسعار السيارة بالسوق المحلى المصرى :

- مانيوال / صالون 2023 بسعر 285,000 جنيه

- أوتوماتيك / E1 2023 بسعر 305,000 جنيه

2- شانجان ألسفن

شانجان ألسفن

سيارة شانجان ألسفن السيدان الصينية تسمد قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، ينتج عزم دوران 145 نيوتن/متر، وقوة 107 حصان، ومدعومة بناقل حرجة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات.

اما عن اسعار السيارة بالسوق المحلى المصرى :

- مانيوال / L1 2022 بسعر 320,000 جنيه

- أوتوماتيك / L1 2022 بسعر 355,000 جنيه

- أوتوماتيك / L2 2022 بسعر 375,000 جنيه

3- شيرى اريزو 5

شيرى اريزو 5

وتستمد السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 ، قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وقوة 114 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات .

تستهلك سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 من الوقود 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 180 كم/ساعة ، وتصل سعة خزان الوقود الي 48 لتر .

اما عن اسعار السيارة بالسوق المحلى المصرى :

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2022 بسعر 337,000 جنيه

- أوتوماتيك BASELINE LEATHER 2022 بسعر 371,000 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين 2022 بسعر 395,000 جنيه

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2023 بسعر 440,000 جنيه

- أوتوماتيك / BASELINE LEATHER / CVT 2023 بسعر 485,000 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين 2023 بسعر 510,000 جنيه

4- تويوتا بيلتا

تويوتا بيلتا

تتوفر السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 138 نيوتن/متر، ومحرك بسعة 1500 سي سي، 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 103 حصانا،.

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للسيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية من 4 سرعات، بينما تستغرق مدة قدرها 12 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من نقطة السكون 0.

اما عن اسعار السيارة بالسوق المحلى المصرى :

- أوتوماتيك / ACTIVE 2022 بسعر 360,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART 2022 بسعر 405,000 جنيه

- أوتوماتيك / ACTIVE 2023 بسعر 540,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART 2023 بسعر 595,000 جنيه

5- شانجان ايدو

شانجان ايدو

تستمد السيارة شانجان ايدو موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران 160 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية من 4 رباعي السرعات يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي.

اما عن اسعار السيارة بالسوق المحلى المصرى :

- أوتوماتيك / L1 2022 بسعر 385,000 جنيه

- أوتوماتيك / L2 2022 بسعر 410,000 جنيه