صدمة مزدوجة للوداد قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، غياب اثنين من لاعبي الفريق الأساسيين، قبل مواجهة الأهلي، الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال فاندنبروك في تصريحات لوسائل إعلام مغربية على هامش مران الفريق، أمس الخميس، أن الوداد سيفقد زهير المترجي أمام الأهلي، بسبب الإصابة.

وأضاف مدرب الوداد، أن اللاعب عبد الله حيمود، سيواصل الغياب بعد خضوعه لعملية جراحية قبل مواجهة الذهاب بسبب التهاب في الزائدة الدودية.

نتيجة مباراة الذهاب:

يذكر أن الأهلي تغلب على الوداد المغربي 2-1 في لقاء الذهاب، الأحد الماضي، على استاد القاهرة الدولي.

سجل بيرسي تاو وكهربا هدفي الأهلي، بينما أحرز سيف الدين بوهرة هدف الوداد المغربي.

ويكفي الأهلي التعادل في لقاء الأياب، لحصد لقب دوري أبطل إفريقيا.