عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هالة فاخر تبدأ تصوير الليلة كبيرة بمدينة الإنتاج الإعلامي

هالة فاخر
هالة فاخر

بدأت الفنانة هالة فاخر خلال الساعات القليلة الماضية تصوير أول مشاهدها في مسلسل الليلة كبيرة الذي تشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، ويأتي موعد تصوير مسلسل الليلة كبيرة بالتزامن مع احتفال الفنانة هالة فاخر بعيد ميلادها. 

وتجسد هالة فاخر في العمل شخصية تدعى عدلات تمر بالعديد من المواقف الكوميدية مع اهل الحارة التي تعيش بها، حيث تدور احداث المسلسل في اطار كوميدي اجتماعي . 

 

ومن ناحيته قال مخرج العمل وسام المدني انه قضى ما يقرب من شهرين للعمل مع ورشة حروف على كتابة سيناريو وحوار المسلسل الذي سيتم تقديمه في ١٠ حلقات منفصلة متصلة.

 

 واضاف انه كان حريصا على البحث عن فكرة مميزه ومختلفة يقدم من خلالها كوميديا تناسب الاسرة المصرية والعربية مؤكدا انه سيقدم من خلال هذا العمل مفاجأة كبرى وهى إعادة بعض نجوم الكوميديا الكبار التي ارتبطت بها اذهان الجمهور طوال السنوات الماضية. 

 

مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن وإنتاج شركة إكسليفون وأشرف على الإنتاج عوض ماهر.

هالة فاخر الفنانة هالة فاخر مسلسل الليلة كبيرة وسام المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك يصدم كهربا بـ فرار في الأهلي بسبب غرامة الفارس الأبيض

رسميا .. طلاق تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة | خاص

كانت موديل محجبات.. أسماء جلال تثير الجدل بعد شائعة ارتباطها بفنان شهير

قبل مواجهة الوداد.. تقارير: الأهلي في ورطة بسبب كهربا

بيخبّوها .. شعبة الدخان تكشف مفاجأة بشأن زيادة أسعار السجائر | فيديو

ابنة تامر أمين تخطف الأنظار في حفل زفاف نجل خيري رمضان

3 كلمات لـ عصام الشوالي تكشف موقفه من الأهلى وجماهيره| ماذا قال؟

بعد طلاقها|شاكيرا تعيش قصة حب جديدة مع نجم سباق السيارات لويس هاميلتون.. صور

موضوعات متعلقة

من داخل غرفة المونتاج.. تامر حسني يواصل الاستعداد لطرح "تاج"

عيد الأضحى.. محمد حماقي يحيى حفلا غنائيا فى لبنان أول يوليو

بعد يسقط كل حدا سافل.. فارس يطرح ثالث أغاني ألبومه الجديد

بحضور لقاء الخميسي.. سميرة سعيد تحتفل بطرح أغنية إنسان آلي

شريف منير يحسم الجدل: مفيش جزء تاني من إيجار قديم

بروفات مي فاروق استعدادا لحفلها في السعودية.. فيديو

سدد 215 ألف جنيه.. تطورات جديدة فى أزمة حفل ويجز مع النقابة

إقرار | تطور مثير في أزمة ويجز مع نقابة الموسيقيين ..خاص

ترشيحاتنا

كانت بتذاكر على جردل |وزير التعليم يقرر إلحاق "منة الله" بمدرسة المتفوقين STEM

الأرصاد عن حالة الطقس: موجة أتربة ورمال جديدة تضرب البلاد منتصف الأسبوع

ودائع البنوك ترتفع 9.02 تريليون جنيه في فبراير الماضي

30 دقيقة .. مانشستر سيتي يهدد وإنتر يسيطر في نهائي دوري أبطال أوروبا

منخفض جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد: تقلبات جوية في هذا التوقيت.. فيديو

للتصدي لمخطط «هليفي».. نشطاء فلسطينيون يطلقون حملة لمنع تقسيم المسجد الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل خضعت لعملية نحت؟.. إطلالة هايدى موسي تثير الجدل بعد فقدان وزنها

شاهد.. المساجد تعج بالمئات من حفظة القرآن في بركة الحاج

سالى عبد السلام برفقة زوجها من حفل زفاف نجل خيرى رمضان

زوجة خيرى رمضان تخطف الأنظار في حفل زفاف نجلهما|شاهد

فيديو

قبل أحمد حجازي .. لاعبون أصيبوا بالرباط الصليبي أكثر من مرة «فيديوجراف»

تعمل إيه لو شفت أو هاجمتك سمكة قرش في البحر؟|انسى اللي تعرفه وشوف الفيديو ده

مش بس في المدرسة .. حنين محمد رمضان فنانة على تيك توك

«مبيحبش لحم الإنسان».. تشريح قرش الغردقة والنتيجة صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ