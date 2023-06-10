هالة فاخر تبدأ تصوير الليلة كبيرة بمدينة الإنتاج الإعلامي

بدأت الفنانة هالة فاخر خلال الساعات القليلة الماضية تصوير أول مشاهدها في مسلسل الليلة كبيرة الذي تشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، ويأتي موعد تصوير مسلسل الليلة كبيرة بالتزامن مع احتفال الفنانة هالة فاخر بعيد ميلادها.

وتجسد هالة فاخر في العمل شخصية تدعى عدلات تمر بالعديد من المواقف الكوميدية مع اهل الحارة التي تعيش بها، حيث تدور احداث المسلسل في اطار كوميدي اجتماعي .

ومن ناحيته قال مخرج العمل وسام المدني انه قضى ما يقرب من شهرين للعمل مع ورشة حروف على كتابة سيناريو وحوار المسلسل الذي سيتم تقديمه في ١٠ حلقات منفصلة متصلة.

واضاف انه كان حريصا على البحث عن فكرة مميزه ومختلفة يقدم من خلالها كوميديا تناسب الاسرة المصرية والعربية مؤكدا انه سيقدم من خلال هذا العمل مفاجأة كبرى وهى إعادة بعض نجوم الكوميديا الكبار التي ارتبطت بها اذهان الجمهور طوال السنوات الماضية.

مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن وإنتاج شركة إكسليفون وأشرف على الإنتاج عوض ماهر.