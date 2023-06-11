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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان مفاجئ .. مستشار زيلينسكي يحطم آمال السلام مع روسيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

رفض ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إمكانية إجراء مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا على أساس مبادرات السلام التي اقترحتها البرازيل وإندونيسيا والدول الأفريقية.

كتب بودولياك، في تغريدة علي “تويتر”: "أي عملية تفاوض مع الحكومة الروسية الحالية مستحيلة. لا توجد أسباب لإجراء مفاوضات بين مع روسيا على أساس مبادرات السلام التي اقترحتها البرازيل وإندونيسيا والدول الأفريقية على الإطلاق".

وكانت الرئاسة الأوكرانية، أعلنت اليوم الأحد، إن أي مفاوضات مع روسيا في الوقت الحالي، لا فائدة لها وستكون خطيرة على كل أوروبا.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت الرئاسة الروسية، آخر التطورات حول إمكانية بدء مفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدة أن كييف لا تريد الانخراط في أي حوار ولا توجد ترتيبات أو شروط مسبقة لإجراء أي محادثات حاليا.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن أسياد النظام الأوكراني لا يسمحون له ببدء مفاوضات مع روسيا.

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وأضاف أن "رعاة النظام الأوكراني لا يسمحون له بالبدء في مفاوضات مع روسيا، وروسيا ترى عدم رغبة أوكرانيا وعدم استعدادها لإجراء حوار".

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في حديث لقناة "روسيا-1" أنه: "في الواقع، لا توجد شروط مسبقة للاتفاق في هذا الوقت. علاوة على ذلك، لا يوجد الآن أساس ولو ضعيف لبناء حوار على الأقل".

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