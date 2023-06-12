السوشيال ميديا.. طلب عاجل من كاف إلى الأهلي عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا.. وعمرو دياب يهنئ المارد الأحمر

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أول تعليق من خالد الغندور عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

علق الإعلامي خالد الغندور، علي تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، ببطولة دوري ابطال افريقيا بعد تعادله 1 / 1 أمام الوداد فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى اياب نهائى دوري أبطال إفريقيا.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي “فيسبوك”: “الف مبروك للنادي الاهلي و جمهوره بطلا لأفريقيا و هدف عالمي لمحمد عبد المنعم”.

رسالة مثيرة من خبير لوائح لـ كهربا عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

وجه خبير اللوائح عامر العمايره، رسالة إلي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، عقب تتويج الأهلي ببطولة دوري ابطال افريقيا بعد تعادله 1 / 1 أمام الوداد فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى اياب نهائى دوري أبطال إفريقيا.

وكتب عامر العمايره عبر حسابه الشخصي “فيسبوك”: “‏مبروك يا كهربا لقب دورى أبطال أفريقيا و أنت موقوف من يناير حسب كلام مصادر الفيفا. ربك لما بيعطى بيعطى بدون حساب”.

بأسلوب محمد رمضان.. كهربا يحتفل علي طريقته الخاصة بدوري أبطال أفريقيا

احتفل اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، بتتويج النادي الأهلي ببطولة دوري ابطال افريقيا بعد تعادله 1 / 1 أمام الوداد فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى اياب نهائى دوري أبطال إفريقيا.

ونشر كهربا فيديوهات الاحتفال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

طلب عاجل من كاف إلي الأهلي عقب التتويج بدوري أفريقيا.. تعرف عليه

توجه الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بطلب عاجل إلي النادي الأهلي، عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه، بعدما فاز بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب أمام الوداد المغربي بنتيجة 3-2.

وطلبت الصفحة الرسمية لـ “كاف”، أن تقوم الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، بإضافة النجمة الأفريقية رقم الحادية عشرة، مع شعار النادي الأهلي، وذلك عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11.

لاعبو الأهلي أبطال.. عمرو دياب يهنئ المارد الأحمر بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا

هنأ الفنان عمرو دياب، النادي الأهلي علي تتويج الفريق ببطولة دوري ابطال افريقيا بعد تعادله 1 / 1 أمام الوداد فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى اياب نهائى دوري أبطال إفريقيا.

وكتب عمرو دياب عبر “فيسبوك”: “مبروك للنادي ‫#الاهلي‬ الكبير ولاعبيه الابطال وجمهوره العظيم”.