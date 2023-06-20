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إلهام أبو الفتح
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ديني

متى يبدأ وينتهى يوم عرفة؟ .. و5 وظائف لإدراك أجره

متى يبدأ يوم عرفة
متى يبدأ يوم عرفة ومتى ينتهي

اصطفى الله تبارك وتعالى العشر الأوائل من ذي الحجة واصطفى من بينها يوم عرفة، ومع اقتراب يوم عرفة يتساءل الكثيرون: متى يبدأ يوم عرفة ومتى ينتهي؟ ومتى يبدأ الوقوف بعرفة للحجاج؟ ولماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟ 

متى يبدأ يوم عرفة ومتى ينتهي؟

يوم عرفة فهو أعظم أيام السنة، ولا بد أن يتفرغ فيه المسلمون للعبادة والعمل الصالح لنيل الثواب والرحمة والمغفرة، ويبدأ يوم عرفة لغير الحاج بفجر اليوم التاسع من ذي الحجة، وينتهي عند غروب شمسه، وهو يوم صيام قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم "أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة الباقية".

وبعد أن استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة 1444، سيبدأ يوم عرفة لهذا العام بفجر يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري وينتهي بأذان مغرب نفس اليوم، ويستحب الإكثار من الدعاء والذكر والتكبير طوال يوم عرفة.

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متى يبدأ يوم عرفة ومتى ينتهي؟

اختلف الفقهاء في ابتداء وقت الوقوف بعرفة للحجاج، إذ يبدأ وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع من ذي الحجة عند الحنابلة، ومن زوال شمس يوم التاسع قُبيل الظهر عند الأئمة الثلاثة، ويستمر وقت الوقوف إلى طلوع فجر يوم النحر؛ يوم العاشر من ذي الحجة.

 

لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟ 

القول الأول: قيل إن آدم قد عرف حواء في يوم عرفة.

القول الثاني: قيل إن جبريل نزل على إبراهيم عليه السلام ليُعّلمه مناسك الحج، وكان جبريل يقول لإبراهيم " أعرفت.. أعرفت ".

القول الثالث: لأن عرفة مشتقة من الاعتراف وهو عكس الانكار والجحود، ففي عرفات يقوم الحجاج بتلبية نداء الله ويهللون ويكبرون وهم بذلك متضرعين لله ومعترفين بخطاياهم وذنوبهم.

والقول الأرجح بين جمهور أهلم العلم لأن عرفات جاءت من الاعتراف بالذنب فهم يعترفون بذنوبهم ويتضرعون لله لكي يغفر لهم الذنوب.
 

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فضل يوم عرفة 

يوم عرفة هو ذلك اليوم العظيم من الأيام العشر الأول من ذي الحجة، فهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على المسلمين، يقول عمر بن الخطاب نزلت هذه الآية " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا " في يوم عرفة والنبي واقفُ يدعوا الله.

كما أن ذلك اليوم هو عيد لأهل عرفات، حيث قال رسول الله "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب "، ويوم عرفة اليوم الذي أقسم الله به، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود، قال تعالى "وشاهد ومشهود"، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم:" اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة.

قال  الحسن، يحدث عن أنس، قال: " كان يقال في أيام العشر بكل يوم ألف، ويوم عرفة عشرة آلاف يوم ". يعني في الفضل،[شعب الإيمان]. 

كان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: "ليس في الأرض يوم إلا لله فيه عتقاء من النار، وليس يوم أكثر فيه عتقًا للرقاب من يوم عرفة، فأكثر فيه أن تقول: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والأنس".

يقول الله تعالى : (وَأَذِّن فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِى أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ)، وقد كثرت النصوص النبوية الشريفة في فضل الحج وعظيم ثوابه، نذكر من ذلك على سبيل المثال، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) [رواه مسلم] . 

وكذلك ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة, وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة) [رواه مسلم، والنسائي]، وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الحجاج والعمار وفد الله, إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم) [ابن ماجة والبيهقي في الشعب] وعنه أيضاً: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله, قيل : ثم ماذا ؟ قال : جهاد في سبيل الله, قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور) [البخاري ومسلم].

وظائف يوم عرفة : 

1- الصيام لغير الحاج .

2-الذكر والصلاة على النبي ﷺ .

3-  التكبير (الله أكبر) والتهليل (لا إله إلا الله) والتحميد (الحمدلله). 

4- الدعاء .

5- قراءة القرآن .

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