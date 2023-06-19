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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد حسني: الهدف الأساسي لـ المركزي هو تحقيق السلامة المصرفية للبنوك.. فيديو

أحمد حسني
أحمد حسني

قال الدكتور أحمد حسني، مدير عام مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل بـالبنك المركزي، إن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق السلامة المصرفية للبنوك وبالتالي يقوم بدور هام جدا في الإشراف والرقابة على أداء الأدوار المحورية للبنوك في الحياة الاقتصادية.

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وأضاف "حسني" خلال حواره التليفزيوني ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن أول دور في تحقيق السلامة المصرفية هو تعبئة المدخرات وتوفير وسائل دفع آمنة للأفراد والشركات الموجودة في المجتمع.

وتابع أن هذا الدور تحور بشكل كبير جداً ولم يكن دور إتاحة وتوفير لأوعية ادخارية ووسائل آمنة للدفع بل توصل لمعرفة ماهية الفئات المستهدفة من هذه الخدمة.

الحياة الاقتصادية الفئات المستهدفة برنامج الحياة اليوم قناة الحياة مبادرة رواد النيل

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