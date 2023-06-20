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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع المياه المعدنية على طلاب الثانوية العامة بأسوان أثناء دخول اللجان

توزيع المياه المعدنية
توزيع المياه المعدنية على طلاب الثانوية العامة بأسوان

توافد طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على اللجان الامتحانية بأسوان صباح اليوم لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وسط اهتمام وتوزيع زجاجات المياه المعدنية على الطلاب. 

وكان قد انطلق ماراثون الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023.

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لجان امتحانية

توزيع المياه المعدنية على طلاب الثانوية العامة بأسوان 

حيث قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمرور الميدانى لتفقد عدد من لجان الإمتحانات ، والتى تستمر حتى 13 يوليو القادم بإجمالى 26 لجنة رئيسية تضم 7779 طالب وطالبة بمختلف المدارس على مستوى الإدارات الخمس. 

وخلال جولته التفقدية داخل مدرستى أسوان الثانوية التجريبية للبنات والتى تضم 509 طالبة داخل 26 لجنة فرعية ، والعقاد الثانوية العسكرية بنين والتى تضم 427 طالب داخل 22 لجنة فرعية ، بمرافقة العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم .  

واطمئن اللواء أشرف عطية على توفير كافة الإمكانيات والإجراءات التأمينية ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين من المبردات ووسائل التهوية من المراوح والمكيفات وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية ، بالإضافة إلى الإطمئنان على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب .  

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الإمتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات ، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أى عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية مع عدم السماح قطعياً بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان .  

 

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ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى بأنه بناءاً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فقد تم تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة الإستعدادات المسبقة للإمتحانات ، بجانب تشكيل غرفة عمليات إمتحانات الثانوية العامة برئاسة مدير المديرية .

وكان قد أوضح المحافظ بأنه يتوازى مع الخدمات الغذائية ، والدعم اللوجستى بالتعاون مع المنظمات الدولية ، والهلال الأحمر، ومؤسسات المجتمع المدنى وشباب المتطوعين من خلال تقديم الوجبات الجاهزة والجافة والمشروبات وغيرها ، بالإضافة إلى دعم الموقف بسيارات السيرفيس لنقل القادمين من السودان إلى محطة السكك الحديدية ، وموقف الأقاليم للتوجه إلى القاهرة وباقى محافظات الجمهورية طبقاً لرغباتهم ، مع توفير 4500 مقعد داخل 6 قطارات يومياً ، مع توفير العبارات وتشغيلها على مدار اليوم. 

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