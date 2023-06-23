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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. وفاة والد الفنانة أروى جودة وتشييع جنازته ظهر اليوم.. وشائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها وفاة والد الفنانة أروى جودة وتشييع جنازته ظهر اليوم وشائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي.

 

بعد صراع مع المرض.. وفاة والد الفنانة أروى جودة

 

أعلنت الفنانة أروى جودة منذ قليل وفاة والدها “يحيى جودة”، وذلك بعد صراع مع المرض خلال الأيام الماضية، وذلك عبر حسابها على فيسبوك. 

 

 

أروى جودة تعلن موعد جنازة والدها

 

أعلنت الفنانة أروى جودة موعد ومكان جنازة والدها الذي رحل منذ قليل بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابها على فيسبوك.

 

شائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي| شاهد أحدث إطلالاتهما سويا

 

طاردت شائعات الانفصال كل من محمد فراج وبسنت شوقي بشكل متكرر خلال الفترة الماضية، رغم ظهورها سويا في أكثر من حدث فني واجتماعي مؤخرا. 

 

محمد وكريم محمود عبد العزيز يحتفلان بعيد ميلاد والدتهما في أحدث ظهور لها

 

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورة له مع شقيقه كريم ووالدته جيجي زويد الزوجة الأولى للفنان الراحل محمود عبد العزيز عبر حسابه على تطبيق انستجرام.

 

المايسترو هاني فرحات: لن أتراجع عن رئاسة مهرجان الموسيقى العربية | خاص

 

قال المايسترو هاني فرحات إنه لن يتراجع عن توليه منصب رئاسة مهرجان الموسيقى العربية في نسخته القادمة مهما كانت الظروف. 

 

هل تنبأ مسلسل Simpsons بحادث الغواصة تيتان المفقودة؟| فيديو

 

نشرت عدد من المواقع الأجنبية مقطع من إحدى حلقات مسلسل الكرتون الأشهر Simpsons، يتوقع فيها بحادث الغواصة الشهيرة تيتان التي راح ضحيتها 5 رجال، كانوا في رحلة لمكان حطام السفينة تيتانك. 

أروى جودة الفنان محمد محمود عبد العزيز الفنانة اروى جودة المايسترو هاني فرحات الراحل محمود عبد العزيز

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