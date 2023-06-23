نشرة الفن.. وفاة والد الفنانة أروى جودة وتشييع جنازته ظهر اليوم.. وشائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها وفاة والد الفنانة أروى جودة وتشييع جنازته ظهر اليوم وشائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي.

أعلنت الفنانة أروى جودة منذ قليل وفاة والدها “يحيى جودة”، وذلك بعد صراع مع المرض خلال الأيام الماضية، وذلك عبر حسابها على فيسبوك.

أعلنت الفنانة أروى جودة موعد ومكان جنازة والدها الذي رحل منذ قليل بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابها على فيسبوك.

طاردت شائعات الانفصال كل من محمد فراج وبسنت شوقي بشكل متكرر خلال الفترة الماضية، رغم ظهورها سويا في أكثر من حدث فني واجتماعي مؤخرا.

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورة له مع شقيقه كريم ووالدته جيجي زويد الزوجة الأولى للفنان الراحل محمود عبد العزيز عبر حسابه على تطبيق انستجرام.

قال المايسترو هاني فرحات إنه لن يتراجع عن توليه منصب رئاسة مهرجان الموسيقى العربية في نسخته القادمة مهما كانت الظروف.

نشرت عدد من المواقع الأجنبية مقطع من إحدى حلقات مسلسل الكرتون الأشهر Simpsons، يتوقع فيها بحادث الغواصة الشهيرة تيتان التي راح ضحيتها 5 رجال، كانوا في رحلة لمكان حطام السفينة تيتانك.