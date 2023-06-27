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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد السعودي يصل منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان

وفق ما ذكرت صحيفة سبق السعودية، فقد وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام.

وذكرت الصحيفة، ان تواجد ولي العهد، هو كذلك، ليطلع على ما يقدم للحجاج من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

جاء تواجد ولي العهد، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ

واليوم، أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن نجاح تصعيد الحجاج إلى عرفة.

وبيّنت الوزارة أن نسبة الالتزام بخطط التفويج بلغت 98%؛ مشيرة إلى أنه تم نقل الحجاج على أكثر من 20 ألف حافلة من مختلف أنماط النقل الترددي والتقليدي.

وأضافت: جرى استخدام الطاقة الكاملة في نقل الحجاج عبر قطار المشاعر؛ حيث خلا مشعر منى من الحجاج منذ الساعة الـ10 صباحًا.
 

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