قرب أدنى مستوى له.. أسعار الذهب تستقر بشكل كبير في الأسواق العالمية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، قرب أدنى مستوي له في 3 أشهر بعدما طغت البيانات الاقتصادية الأمريكية عليه.

ومن ناحية آخري، يترقب سوق الذهب العالمي خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول اليوم، كما أن ارتفاع التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية تحدث عدم استقرارا في أسواق الذهب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1915.45 دولار للأونصة ليحوم قرب أدنى مستوى له منذ 16 مارس الماضي عند 1910 دولارات للأونصة، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1924.60 دولار للأونصة.

ومن جانبه، قال مات سمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس، إن البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة رفعت الدولار وأعادت الذهب إلى أدنى مستوياته في يونيو الليلة الماضية.

وأشارت البيانات الأمريكية الصادرة، أمس الثلاثاء إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة مرة أخرى لكبح التضخم.