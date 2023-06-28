نسمع بعض| أحمد إبراهيم : اختيار عمرو دياب لمزيكتي أهم جايزة ليا

نشر الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم مقطع فيديو من الإعلان الذى يشارك فيه مع الهضبة عمرو دياب وابنه عبد الله والذى يقدم فيه أغنية نسمع بعض.

وقال أحمد إبراهيم : إعلان الهضبة عمرو دياب وعبدالله.. اهتمام الهضبة بظهوري جانبه وثقته في موهبتي واختياره لمزيكتي والله أهم جايزه خدتها في مشواري، فنان عظيم متطور وصاحب رؤية، اخويا الكبير واستاذي شكرا للمخرج الموهوب حمدالله، وانتظروا عبدالله الصاروخ القادم

‎الاغنية الكاملة قوية جدا وقريبا جدا باذن الملك الفتاح.. عيد أضحى مبارك".

شاهد الفيديو هنا

عمرو دياب وعبد الله

يذكر أن عبد الله شارك والده عمرو دياب مرتين في أغنياته للفيديو كليب من قبل، الأولى كانت في أغنية نقول ايه عام 2007 فى ألبوم الليلة دي، والثانية كانت عام 2009 حينما ظهر في أغنية وياه.

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي جديد في بيروت يوم 18 أغسطس بعد غياب استمر لمدة 12 عامًا.

نشر الهضبة بوستر الحفل المقرر إقامته في بيروت، عبر حسابه بتطبيق "إنستجرام"، معلقا : "لأول مرة بعد 12 عامًا.. الهضبة عمرو دياب في حفل مباشر ببيروت.

طرح المطرب عمرو دياب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "خلص على قلبى على تطبيق انغامى.

وقال عمرو دياب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك "حصريًا على أنغامي، أغنية خلص على قلبي.

أغنية “خلص على قلبي” من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أميرمحروس.