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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة العيد أحلى تستقبل الجمهور فى 93 مركز شباب بالمنيا

مبادرة العيد أحلى
مبادرة العيد أحلى بالمنيا

تواصل مديرية الشباب و الرياضة بالمنيا برعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا فعاليات مبادرة العيد أحلى طوال أيام العيد من خلال فتح أبواب مراكز الشباب بجميع مراكز ومدن المحافظة لاستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم .

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أوضح مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المبادرة تأتي في إطار تعظيم دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية لجميع الشباب والنشء، لافتاً إلي أن المبادرة يتم تنفيذها في 93 مركز شباب على مستوى مدن وقري المحافظة، وعدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفعاليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز، وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات.

وأضاف عكاشة، أن مراكز الشباب استقبلت منذ انطلاق المبادرة صباح أمس أول أيام العيد أكثر من 77 ألف متردد ومستفيد، بهدف إدخال البهجة والسعادة عليهم، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب، وإتاحة إمكانيات المراكز للجمهور، والتي تنوعت بين ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وملاهي، وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب.

أسامة القاضي محافظ المنيا الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو الشباب و الرياضة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وكيل وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة

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