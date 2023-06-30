عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب 10 أشخاص إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

محافظ المنيا يتابع أقسام الطوارئ بالمستشفيات وخدمات مبادرة 100 يوم صحة خلال العيد

محافظ المنيا يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي بالقرب من مدخل مركز أبوقرقاص.

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من وحدة المباحث إلى موقع الحادث تبين إصابة 10 عمال وهم في طريقهم إلى إحدى المزارع، جميعهم مصابين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الذائدة وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.

10 أشخاص أجهزة الأمنية أقسام الطوارئ بالمستشفيات الأجهزة الأمنية بالمنيا حادث انقلاب سيارة ربع نقل مبادرة 100 يوم صحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لتخفيض الأسعار .. حقيقة الاتجاه لاستيراد السجائر

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

20 مليار دولار.. ضربة قاصمة للسويد بعد حرق المصحف والمقاطعة الإسلامية

بعد ساعات عصيبة عاشها حجاج السياحة بمشعر منى .. تحقيق عاجل ومطالبة بتعويضات

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

خالف القوانين.. خبير لوائح يصدم جمهور الأهلي بسبب كهربا

الذهب ينهار بشدة.. الأصفر قرب أدنى مستوياته في نحو 4 شهور

كولر رفض |الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق وبند صادم في عقد حمدي فتحي

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يتابع أقسام الطوارئ بالمستشفيات وخدمات مبادرة 100 يوم صحة خلال العيد

ترشيحاتنا

مشروعات معالجة المياه وتبطين الترع.. إنجازات وزارة الري في 9 سنوات

إمام عاشور يتلاعب بكبار الدوري| بيراميدز يدخل الصفقة.. الأهلي يبتعد.. والزمالك يُمنِي نفسه

الكرة تمنح المصريين العيدية| المنتخب الأولمبي فرحنا.. وانتصارات في الأهلي والزمالك وبورسعيد

كانز فاضية.. فيديو يشرح الانفجار الداخلي للغواصة تيتان بطريقة بسيطة| شاهد

مميزات هيونداي توسان 2024 الفيس ليفت| صور

العالم وقف احتراما لنا.. محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانز فاضية.. فيديو يشرح الانفجار الداخلي للغواصة تيتان بطريقة بسيطة| شاهد

سعر قميص عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. لن تتوقع ثمنه

صورة واحدة تفسر لغز أسرار الكون.. ماذا اكتشف العلماء ؟

هذه التغييرات في نمط المشي تشير إلي الإصابة بمرض خطير.. انتبه

فيديو

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ