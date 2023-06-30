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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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170 مليون دولار.. أبرز الاستثمارات الهندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تعرف على أبرز الاستثمارات
تعرف على أبرز الاستثمارات الهندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الاستثمارات الهندية في المنطقة هي واحدة من أهم الاستثمارات الأجنبية تحديداً في المنطقة الصناعية بالسخنة. 

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نمو في الاستثمارات الهندية خلال السنوات الماضية في إطار حرص القيادة السياسية في البلدين على تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم مناخ الاستثمار وتعظيم الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق، لكون مصر أحد أهم المراكز المحورية الحيوية في هذه المبادرة.

 

الاستثمارات القائمة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 

 

·       مصنع فليكس بي إي تي مصر أحد الاستثمارات الهندية الحديثة والتي وضع حجر الأساس لمشروعها مارس الماضي لإنتاج البولي ايثيلين باستثمارات 110 مليون دولار، داخل المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية، على مساحة 250 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية 30 ألف طن شهرياً مما يوفر 700 فرصة جديدة على مساحة 125 ألف متر مربع.

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الاستثمارات الهندية المرتقبة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 

 

·       باستثمارات 8 مليارات دولار تقيم شركة رينيو باور الهندية مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل منطقة السخنة، بطاقة 20 ألف طن سنوياً، قابل للزيادة حتى 220 ألف طن سنوياً ينفذ المشروع على مراحل، أولها مرحلة تجريبية لإنتاج 20 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر، من خلال محلل كهربائي سعة 150 ميغاوات مزود بـ570 ميغاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، وفي المرحلة التالية، سيتم التوسع لإنتاج 200 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر من خلال قدرة محلل كهربائي تبلغ 1.5 جيجاوات مزودة بـ5.68 جيجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، لتصل السعة الإجمالية للمشروع إلى 220 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر.

 

·       30 مليون دولار استثمارات مصنع شركة Abdos Labtech الهندية المتخصصة في صناعة المنتجات البلاستيكية المستخدمة في المعامل، حيث يقع المشروع على مساحة 55 ألف متر مربع بمساحة للمرحلة الأولى نحو 20 ألف متر مربع، ويوفر 350 فرصة عمل مباشرة، ومن المقرر افتتاحه خلال النصف الثاني من العام المقبل 2024.

 

 

·       تطلق شركة بلاتينيوم الهندية مشروعها لصناعة المواد المضافة ومثبتات PVC الأول داخل المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية أغسطس المقبل، باستثمارات 20 مليون دولار على مرحلتين المرحلة الأولى لمساحة 10 آلاف متر مربع باستثمارات 10 مليون دولار والثانية بمساحة 10 آلاف متر مربع باستثمارات 10 مليون دولار.

 

·       إقامة منطقة تخزينية داخل ميناء السخنة لشركة فليكس الهندية لتخزين المادة الخام للبولي إيثيلين ومنتجاتها وخدمة مشروعها بالمنطقة الصناعية.

 

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