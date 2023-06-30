نشاط ملحوظ لموانئ اقتصادية قناة السويس خلال العام المالي الماضي.. تفاصيل

شهدت موانئ المنطقة الاقتصادية. لقناة السويس وخلال العام المالي المنصرم نشاطاً ملحوظاً في حركة التداول فضلاً عن استقبال العديد من الرحلات السياحية الهامة وكذلك استقبال سفن الأولى من نوعها داخل الموانئ بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية

أبرز السفن التي استقبلتها موانئ المنطقة الاقتصادية

• استقبال ميناء غرب بورسعيد – الرصيف السياحي - السفينة البحرية لوجوس هوب "المتنقلة"، والتي تعد أكبر معرض للكتاب في العالم، حيث يصل طولها 132 متراً وعلى متنها 350 سائحا و400 متطوعاً من أكثر من 60 جنسية مختلفة في العالم، وتعد أكبر مكتبة عائمة في العالم تحتوى على أكثر من 50 ألف عنوان بهدف نشر الثقافة في كل أنحاء العالم.

• شهد ميناء العريش استقبال السفينة Topaz Moskova (حاملة الحمولات الثقيلة)، القادمة من ميناء دمياط ومحملة بمعدات ومهمات محطة كهرباء العريش البخارية في إطار تجديد ودعم وتعزيز قدرة المحطة لتعمل بطاقة 320 ميجاوات وذلك لخدمة المدينة ضمن أعمال التنمية التي تشهدها محافظة شمال سيناء.

• استقبل ميناء الأدبية سفينة المثقلات (FAIRMASTER)، لتفريغ عدد 2 طرد فائق الحجم متضمن وحدتي تفحيم (Coking Drum) وطول كل طرد يصل إلى 32.5متر، بعرض 10.4متر، وارتفاع 10.1متر، وتبلغ وزن وحدة التفحيم الواحدة 400 طن لصالح شركة السويس لتصنيع البترول.

• استقبل ميناء الأدبية السفينة BBC BALBOA على متنها حمولة مكونة من 42 ريشة رياح قادمة لمحطة كهرباء بمدينة رأس غارب لتوليد الطاقة الكهربائية اعتمادًا على طاقة الرياح، لصالح هيئة الطاقة الجديدة المتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

• تصدير شحنة من الملح المغسول للأسواق الإفريقية لأول مرة من ميناء شرق بورسعيد، حيث تعد هذه الشحنة هي أولى الشحنات من هذا النوع من الأملاح والذي يصدر للخارج للاستخدام في بعض الصناعات، حيث تم شحن 45 ألف طن ملح إلى كينيا، شرق إفريقيا، وذلك لاستخدامه في العمليات الصناعية للبتروكيماويات ودباغة الجلود وأغراض حيوية أخرى.

• استقبال كبرى السفن السياحية في العالمMSC World Europa وعلى متنها 167 سائحًا من جنسيات مختلفة في ميناء السخنة، وتعد السفينة واحدة من السفن السياحية التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال.

• استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينةEEMSLIFT ELLEN لتفريغ 41 طن طرود تتضمن معدات ووحدات حقن لصالح شركة بلاعيم للبترول تستخدم في حقل ظهر للغاز الطبيعي.

• استقبال ميناء بورسعيد السياحي سفينة الأحلام كوستا دياديما "COSTA DIADEMA" على متنها 2973 سائح و1170 من طاقم البحارة.

• استقبال ميناء السخنة Splendid التابعة للخط الملاحي MSC وهي من السفن السياحية العملاقة التي تضم غرف فندقية وأسواق تجارية وحمامات سباحة ومواقع ترفيهية بداخلها، فهي بمثابة الفندق العائم تقوم برحلات بحرية حول العالم، على متنها 2200 سائح من جنسيات مختلفة، إضافة إلى 1281 أفراد طاقم السفينة.

• استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة Orchid Madeira، بحمولة 4028 طن من مادة الإيثيلين لصالح محطة الصب السائل لشركة نيوهورايزون تانك ترمينال المقامة بجانب رصيف عباس على مساحة 15657 متر بميناء غرب بورسعيد.

• في فبراير الماضي، استقبال ثلاث سفن سياحية في الحوض الثاني بميناء السخنة، وهذه الرحلات هي الأولى من نوعها في استقبال الميناء ثلاث سفن سياحية ترسو على الرصيف في نفس اليوم واستقبال ما يقرب من ٣ آلاف سائح.

• استقبل ميناء الطور الحفار زوسر لأول مرة ضمن مخطط استقبال حفارات البترول العاملة في حقول خليج السويس، لأعمال صيانة دورية في ميناء الطور لتشغيل الميناء والاستفادة من موقعه الجغرافي من خلال الاتفاق مع إحدى الشركات العاملة في مجال استكشاف المواد البترولية في خليج السويس، لاستقطاب الحفارات المستخدمة وإجراء الصيانات الدورية لها من خلال تواجدها بميناء الطور بدلاً من إجراء أعمال الصيانة خارج مصر، مما يوفر الوقت والمسافة للشركات العاملة.

• استقبال أول سفينة "رورو" على الرصيف التجاري الجديد لميناء العريش في إطار استقبال الميناء سفن المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة من الدولة المصرية إلى كل من دولتي سوريا وتركيا.



نشاط لوجيستي



في يناير الماضي، استقبلت المنطقة الاقتصادية للقناة السويس أول دفعة من سيارات المرسيدس بمختلف الموديلات داخل المركز اللوجيستي لمرسيدس-بنز بالمنطقة الصناعية بالسخنة، ويعد هذا المركز هو أحد المراكز اللوجستية التي تهتم المنطقة الاقتصادية بتواجدها داخل نطاقها لتسهيل عمليات النقل والتوزيع والتخزين للسيارات من وإلى الميناء للمنطقة الصناعية، تمهيداً لطرح هذه السيارات في السوق المحلية، وتبلغ مساحة المركز اللوجيستي لمرسيدس نحو 20 ألف متر مربع وتصل السعة التخزينية له 750 سيارة، وقد استقبل المركز اللوجيستي خلال الدفعة الأولى 69 سيارة مرسيدس بمختلف الأنواع، ويعمل المركز على خدمات التخزين وإدارة مخزون السيارات المستوردة، وخدمات الصيانة وقطع الغيار وغيرها.



الأطراف الرسمية اتفاقيات الوقود الأخضر الإطارية

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - صندوق مصر السيادي - الشركة المصرية لنقل الكهرباء - هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة -شركات وتحالفات عالمية

1. شركة (سكاتك) النرويجية - منشأة لتصنيع الأمونيا الخضراء بمنطقة السخنة بطاقة إنتاجية مليون طن سنويًّا قابلة للزيادة إلى 3 ملايين طن سنويًّا، بتكلفة استثمارية 5,5 مليار دولار، وسوف يتيح 10 آلاف فرصة عمل في مرحلة الإنشاء و600 فرصة في مرحلة التشغيل.

2. شركة (أميا باور) الإماراتية بطاقة إنتاجية 390 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا بالسخنة - يبدأ التشغيل التجاري بنهاية 2025.

3. تحالف شركتي (زيرو ويست) المصرية و(إي دي إف رينيوابلز) الفرنسية لإنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة بطاقة 350 ألف طن سنويًّا من الوقود الأخضر.

4. تحالف (توتال) الفرنسية و(إنارة كابيتال) المصرية لمشروع إنتاج 300 ألف طن سنويًّا من الأمونيا الخضراء بمنطقة السخنة.

5. شركة (رينيو باور) الهندية بالتعاون مع مؤسسة السويدي لإنتاج الوقود الأخضر من هيدروجين وأمونيا على مساحة 600 ألف متر مربع، بإجمالي طاقة إنتاجية 1.1 مليون طن أمونيا خضراء سنويًّا، و220 ألف طن هيدروجين أخضر سنويًّا.

6. شركة ("FFI" Fortescue Future Industries) الأسترالية لإنتاج الأمونيا الخضراء بحجم إنتاج إجمالي يتخطى 2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا.

7. شركة (جلوباليك) البريطانية - إقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بإجمالي إنتاج متوقع يصل إلى 2 مليون طن سنويًّا.

8. شركة (الفنار) السعودية - إقامة مصنع لإنتاج الوقود الأخضر بحجم إنتاج 500 ألف طن سنوياً.

9. تحالف شركات (مصدر – أبو ظبي لطاقة المستقبل) و (حسن علام للمرافق) و (إنفينيتي باور القابضة)؛ لإنتاج ما يصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًّا، من خلال محللات كهربائية بقدرة 4 جيجاوات على مراحل مختلفة تمتد لـ 2030 تصل قدرة المرحلة الأولى إلى 2 جيجاوات، ومخطط أن تبدأ عمليات التشغيل بحلول عام 2026.

