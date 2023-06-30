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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة عنده حق .. رسالة قوية من شوبير بشأن الأهلي

شوبير
شوبير

كتب الإعلامي أحمد شوبير، رسالة ساخرة بشأن عدد مباريات النادي الأهلي المتلاحمة في مختلف البطولات الفترة القادمة.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قائلاً: “الأهلي هيلعب 3 مباريات الاحد والاربعاء والاحد وبعدين يلعب مع الزمالك يوم 12/7 غالبا وبعدين 4 مباريات ف الدورى يوم 15 و18 و22 و 25 يوليو وبعدين يلعب كاس مصر وبعدين يسافر السعودية يلعب السوبر الافريقي يوم 13/8 وبعدين يرجع علي الدورى اللي في اوائل سبتمبر”.

وأضاف: “الظاهر أفشه كان عنده حق لما قال الخوف مش م اللي جاي الخوف من بعد اللي جاي”.

الأهلي يقترب من تحقيق الدوري

يُذكر أن النادي الأهلي على بعد 9 نقاط على التتويج ببطولة الدوري المصري الغائبة عن الفريق الأحمر منذ عامين.

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