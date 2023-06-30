موقع إيراني يكشف حقيقة اعتقال الموساد رجل استخبارات في طهران

نفى موقع نور نيوز الحكومي في إيران اليوم الجمعة، التقارير الإسرائيلية حول تنفيذ جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" عملية سرية خاصة على الأراضي الإيرانية، واعتقال عميل إيراني.

وقال الموقع الإيراني المقرب من هيئة للأمن القومي في إيران، إن التقرير الإسرائيلي ما هو إلا محاولة للتغطية على أزمة إسرائيل الداخلية.

وأضاف “النظام الصهيوني، الذي (يواجه) تدهورا في الأوضاع الداخلية، تحدث عن عملية فاشلة جرت منذ عام في إيران حيث تم اعتقال جميع عملائه”.

وكانت تقارير إسرائيلية قد قالت أمس الخميس إن جهاز المخابرات (الموساد) نفذ عملية في إيران للقبض على من يشتبه في أنه المسؤول الرئيسي في مؤامرة إيرانية لمهاجمة رجال أعمال إسرائيليين في قبرص.

وقال الموساد في بيان “في عملية فريدة من نوعها على الأراضي الإيرانية، ألقى الموساد القبض على رئيس خلية قدم خلال تحقيق اعترافا مفصلا أدى إلى كشف وتفكيك الخلية الإرهابية التي كانت ستنفذ هجوم قبرص”.



وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن هجوما أُحبط لكنه لم يذكر تفاصيل. وامتنعت قبرص حينذاك عن التعليق.



وقال الموساد إن المشتبه به هو يوسف شهبازي عباس عليلو وإنه “تلقى تعليمات مفصلة وأسلحة من (مسؤولين) كبار في الحرس الثوري الإيراني” لتنفيذ مثل هذا الهجوم.



وأصدر مكتب نتنياهو الذي يشرف على الموساد مقطعا مصورا يظهر على ما يبدو عباس عليلو يتحدث عن اتصالاته بأعضاء من الحرس الثوري.



وقال نتنياهو متحدثا في قاعدة حتسريم الجوية في جنوب إسرائيل إن إسرائيل “تعمل بلا هوادة” لإحباط محاولات إيران وعملائها لمهاجمتها بما يشمل هجمات “في دول مجاورة ليست في صراع معنا”.