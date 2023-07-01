أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يجدد العهد مع الشعب المصري

أخبار مصر.. جدد الرئيس السيسي العهد مع الشعب المصري بأن يكون الإخلاص والعمل لـ مصر وحدها.. نشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السيسي: أجدد العهد مع الشعب بأن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها

أدلى الرئيس السيسي بكلمة هامة في الذكرى العاشرة لـ ثورة 30 يونيو، وقال: "إن 30 يونيو 2013 يوم خالد انتفض فيه الشعب المصري ثائرا على من أرادوا اختطاف وطنه".

السيسي: الشعب المصري تجمعه علاقة خاصة مع قواته المسلحة ومؤسساته الوطنية

أدلى الرئيس السيسي بكلمة هامة في الذكرى العاشرة لـ ثورة 30 يونيو، وقال: "إن 30 يونيو 2013 يوم خالد انتفض فيه الشعب المصري ثائرا على من أرادوا اختطاف وطنه".

السيسي: مصر مستقلة في قرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحه العليا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة للشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لـ ثورة 30 يونيو، جاء نصها كالتالي:

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



عودة حجاج الجمعيات من منى إلى مكة بعد انتهاء أيام التشريق.. صور

انتهى جميع حجاج بيت الله الحرام من رمي الجمرات، وذلك عقب انتهاء أيام التشريق .

البيئة: تطور ملحوظ في ملف المخلفات خلال الـ 9 سنوات الماضية

شهد ملف المخلفات تطورا ملحوظا على مدى السنوات الـ9 الماضية خاصة مع صدور قـانون تنظـيم ادارة المخلفات ووضع لائحتخ التنفيذية، والذى يعد خطوة فارقة في طريـق الإدارة الآمنـة للمُخلفـات بكافة أنواعها (خطرة -صناعية – زراعية –صلبة بلدية – هدم وبناء) والحد من تولدها

100 يوم صحة.. تقديم 51 ألفا و709 خدمات ضمن المبادرات الرئاسية بالمحافظات

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين، خلال عملها أمس، في جميع محافظات الجمهورية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



غرفة عمليات الزراعة تستقبل 272 استفسارا و100 شكوى خلال إجازة العيد

قال محمود الأعرج المنسق الإعلامي لوزارة الزراعة، إن إجمالي عدد الاستفسارات التي وردت الى غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال الخط الساخن أو خدمة الواتس اب ومواقع التواصل الاجتماعي، بلغت خلال فترة الاجازة وحتى الآن حوالي 272 استفسارا، فضلا عن 100 شكوى، وتلقت الغرفة اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى 90 استفسارا، و33 شكوى تم التفاعل مع جميعها.

منذ تولي السيسي رئاسة مصر| 965 مشروعا في قطاع الصحة بـ91.31 مليار جنيه

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن القطاع الصحي المصري، شهد طفرة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، شملت جميع المجالات، سواء في البناء أو التطوير أو العلاج، وكانت في مجملها، تسعى إلى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن، وبناء الإنسان المصري، وتحقيق رؤية «مصر 2030».

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. ترقية الموظفين وإطلاق حملة 100 يوم صحة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 30 يونيو 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



مصر للطيران تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو مع المسافرين في مطار القاهرة| صور

وسط أجواء احتفالية يسودها البهجة والسرور، احتفلت مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية، اليوم مع عملائها المسافرين في مطار القاهرة الدولي بالذكري العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، تحت رعاية وزارة الطيران المدني المصري.

بسام راضي: إجراءات أمن صارمة على الرحلات الجوية من إيطاليا إلى مصر

أكد السفير بسام راضي يؤكد على دقة وصرامة اجراءات الامن المطبقة علي كافة الرحلات الجوية المصرية من ايطاليا الى مصر سواء من سلطات المختصة بالمطارات الايطالية

مجلس الأعمال المصري – الأوروبي برئاسة أبو العينين في رسالة للسفير السويدي: يجب معاقبة مرتكبي جريمة حرق المصحف الشريف



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أبو العينين: "30 يونيو" ثورة شعب حماها الجيش.. الرئيس السيسي يخوض حرب التنمية بفكر طموح ورؤى متطورة.. ولدينا القدرة على الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات سنويا



توقعات بوصول أرباح قطاع الطيران إلى 22.4 مليار دولار بنهاية العام 2023

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن توقعات بانتعاش أرباح قطاع الطيران وذلك في تحديث للتوقعات للعام 2023. وتشمل أبرز النقاط ما يلي:

176 رحلة.. مصر للطيران تبدأ الجسر الجوي لإعادة الحجاج من الأراضي المقدسة

تبدأ مصر للطيران الناقل الوطني في إطلاق جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن اعتبارا من غدا السبت وحتى 12 يوليو 2023، بإجمالى 176 رحلة جوية، لاعادة الحجاج من الأراضي المقدسة.

مايا مرسي: 30 يونيو فتحت للمرأة عصرا ذهبيا تحلم فيه دون حواجز

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بالمحافظات، ولجانه، وأمانته العامة، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



بدء تفويج حجاج السياحة من مشعر منى بعد إنهاء الرجم ثاني أيام التشريق

بدأت شركات السياحة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم تنفيذ خطة تفويج حجاجهم من مشعر منى بعد انتهاء الحجاج متعجلين من رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق .

الحوار الوطني: 30 يونيو كشفت عن المعدن الأصيل لمن ضحى فداء للوطن

هنأت إدارة الحوار الوطني جموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

قدمتم الغالي والنفيس.. انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.