عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 7 من رجال الشرطة الفرنسية خلال اشتباكات عنيفة في ليون

صدى البلد

أفادت وسائل الإعلام الفرنسية ، اليوم السبت، بإصابة 7 ضباط شرطة بالرصاص خلال أعمال الشغب في ليون أمس.  

وتوقفت حركة المواصلات في ستراسبورج بفرنسا، كما أغلقت متاجر في باريس واجهتها بستائر حديدية خشية النهب والشغب .

وتفرض السلطات الفرنسية استعدادات أمنية مكثفة في نانتير بفرنسا قبيل ساعات من تشييع المراهق الذي قتل على يد الشرطة.

وأفاد رئيس بلدية ميتز الفرنسية  بتدمير المكتبة العامة بالمدينة بعد تعرضها لحريق.

وأضاف أن هناك نقص كبير في قوات الأمن والشرطة بالمدينة.

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية ،اليوم السبت، توقيف 1311 شخصا بعد ليلة رابعة من أعمال العنف.

تحتوي الفئران ولا تحترم العرب| ماذا يحدث في فرنسا؟.. 1100 معتقل و45 ألف شرطي بالشارع

فرنسا على صفيح ساخن لليوم الرابع على التوالي| شاهد

بعد مقتل الشاب الجزائري نائل المرزوقي.. مبابي يدعو لوقف العنف في فرنسا

وأعلنت السلطات الفرنسية، نشر 45 ألف رجل أمن؛ للسيطرة على أعمال العنف.

وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية، في وقت سابق من اليوم، بتوقف حركة المواصلات العامة في البلاد، اعتبارا من الساعة 9 مساء؛ بسبب أعمال الشغب.

وأعلنت السلطات الفرنسية، أنه سيتم وقف كل خدمات النقل في مرسيليا، ابتداء من السابعة مساء، كما أعلنت عن تقييد بيع الألعاب النارية؛ بسبب استخدامها في أعمال الشغب.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمته، بعد اجتماع خلية الأزمة، إن الحكومة الفرنسية ستتصدى لما يحدث في باريس من اعتداءات.

واتهم ماكرون، العصابات، بالمشاركة في أعمال العنف، مضيفا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد "أعمال الشغب".

وأعلن ماكرون نشر تعزيزات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب في المدن الفرنسية.

ودعا ماكرون مواقع التواصل الاجتماعي إلى حذف أي محتوى يحض على العنف.

وأعلن ماكرون اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل إنهاء العنف في المدن الفرنسية.

وأعلنت السلطات الفرنسية، إصابة العشرات من عناصر الأمن، واعتقال المئات من المحتجين، بعد أعمال شغب اندلعت على خلفية مقتل فتى برصاص شرطي قبل أيام.

استعدادات أمنية أعمال الشغب أعمال العنف التواصل الاجتماعي الداخلية الفرنسية الحكومة الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

عقوبات صارمة تنتظر جزار المونوريل بعد ضبطه.. صور

حفيد الزعيم يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

السبيل الوحيد.. خبير لوائح يعلق على أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

أول تحرك من الجهات المعنية بشأن تعدي جزار على أحد أعمدة المونوريل

بيان عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2023 بشأن امتحاني الفيزياء والتاريخ

ضرب تل أبيب بـ5000 صاروخ.. جنرال إسرائيلي يحذر بلاده من حزب الله

موضوعات متعلقة

فرنسا على صفيح ساخن لليوم الرابع على التوالي| شاهد

الداخلية الفرنسية: توقيف 1311 شخصا بعد الليلة الرابعة لأحداث الشغب

رقم صادم.. الداخلية الفرنسية تعلن ارتفاع عدد المعتقلين في أحداث شغب

ترشيحاتنا

تعرف على حالات استبعاد المتبرع بالدم أو البلازما طبقا للقانون

يعادل حجم إنتاج ظهر | الإعلان عن اكتشاف حقل غاز جديد خلال الفترة المقبلة.. فيديو

الكيلو بـ 20 ألف جنيه.. ماذا تعرف عن "الواغيو" أغلى لحم في العالم؟

قضى العيد على "البورش"| القصة الكاملة لضبط "جزار المونوريل".. وهيئة الأنفاق تكشف حالة الكوبري

بيان عاجل من الأمن العام في الأردن

بعد شهرين .. عمرو سلامة يكشف عن آخر صورة لمصطفى درويش قبل رحيله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتحرك بصعوبة.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نجوى كرم| شاهد

فوائد تناول اللحوم للأطفال| تعرف عليها

خبير مناعة يكشف نصائح للحفاظ على سلامة البنكرياس| تفاصيل

صور جديدة تجمع حفيد عادل إمام مع خطيبته من أيام الطفولة.. شاهد

فيديو

شبعنا تريندات.. حسن شاكوش يعلق على الأزمة مع زوجته.. فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ