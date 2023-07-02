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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ماذا حدث في أسعار السلع خلال العيد؟| انخفاض الزيت 8 جنيهات واللبن بـ 20.. تفاصيل

صدى البلد

شهدت أسعار العديد من السلع تراجع عقب انتهاء عيد الاضحى المبارك، فيما استقرت أسعار سلع أخرى، وفقا لأخدرتحديث في أسعار جميع السلع.

ويقدم موقع صدى البلد أسعار معظم السلع من أرز وسكر ومكرونة والزيت بالإضافة إلى أسعار اللحوم والدواجن والبيض  والخضراوات والفاكهة .

 

أسعار اللحوم اليوم 

وانخفضت أسعار اللحوم اليوم الاحد 2-7-2023، مع استمرار عمليات ضخ اللحوم بمنافذ وزارة التموين، وتراجعت أسعار اللحوم البلدية في السوق المحلية متراوحة بين 250 و280 جنيهًا.

ووصلت أسعار اللحوم الجملي إلى 240 و260 جنيها للكيلو. 

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

وعن أسعار اللحوم المجمدة فتراوح سعر الكيلو الكندوز بين 150 و180 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الضأن إلى 185 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 69 جنيهًا في المزرعة، و77 جنيهًا وقد يصل إلى 79 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي : 95-110 جنيهًا للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 90- 95 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 78- 80 جنيهًا للكيلو.
  • أسعار البانيه  اليوم: بين 160- 170 جنيهًا للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 38 -50 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 55 في المزرعة ، و65 جنيهًا للكيلو للمستهلك

 

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 

تراجعت أسعار الخضراوات والفاكهة  في الأسواق، اليوم الأحد 2 يوليو 2023، وذلك لأغلب أصناف الخضراوات والفاكهة بسوق العبور.

وتراوح سعر الطماطم بين 2.25 إلى 4 جنيهات في سوق العبورللجملة، والبطاطس من 7.5 إلى 8 جنيهات، والبصل من 10 إلى 13 جنيها بتراجع بلغ 4 جنيهات تقريبا، وتراوح سعر الكوسة بين 9 و17  جنيها متراجعة بنحو جنيهين، في حين تشهد الأسواق توافر معروض كبير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات.

أسعار السلع 

 

تراجع سعر الزيت من 68 إلى 60 جنيها للزجاجة اللتر، منخفضا 100 جنيها في الكرتونة،بحسب تصريحات حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية.

تراجع سعر الأرز السائب الذ وصل سعره إلى 25 جنيها للكيلو، فيما زاد سعر السكر متراوح من 23 إلى 25 جنيها للكيلو، وكذلك البيض حيث يتراوح سعر البيضة الواحدة ليتروح من 4.25 - 4.50 جنيه.

وعن سعر الجبن الأبيض يتراوح بين 76 - 96 جنيها للكيلو، والجبنة التركي الكيلو من 140 - 180 جنيها، والجبن المعبأ "الفيتا" العلبة وزن ربع كيلو من 12 - 17 جنيها،

أما المكرونة فيتراوح سعر العبوة 400 جرام من 8 - 10 جنيهات، وزجاجة الزيت 750 ملل من 40 - 45 جنيها، والزجاجة اللتر من 60 - 65 جنيها، وعبوة السكر وزن 1 كيلو من 20 - 25 جنيها، والأرز من 25 - 30 جنيها العبوة الكيلو .

استقر سعر اللبن السائب ليسجل سعر كيلو اللبن الجاموسي حوالي 20 - 25 جنيها، والبقري يتراوح من 8 - 10 جنيهات، واللبن المبستر من 25 - 30 جنيها للكيلو الواحد.

وعن أسعار البيض، فيتراوح سعر طبق البيض الأحمر "30 بيضة" من120 - 125 جنيها، والبيض الأبيض يقل بنحو 5 جنيهات فيتراوح من115 - 120 جنيهات الطبق.

اسعار الخضروات والفاكهة اليوم أسعار اللحوم اليوم أسعار سلع اسعار الدواجن اليوم الزيت الأرز المكرونة سعر اللبن

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