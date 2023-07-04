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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذرة عن طريق الخطأ؟

ماذا يحدث للجسم عند
ماذا يحدث للجسم عند تناول بذرة عن طريق الخطأ؟

قالت الدكتورة سكينة جمال، خبيرة التغذية، إن تناول بذور الفواكه بالخطأ يمكن أن يتسبب في بعض المشاكل الصحية، وذلك يعتمد على نوع الفاكهة وكمية البذور التي تم تناولها.

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أضرار تناول بذور الفواكه بالخطأ

أضرار تناول بذور الفواكه بالخطأ

وأوضحت خبيرة التغذية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، هذه الأضرار المحتملة، وهي:

1. الاختناق: يمكن أن تتسبب بذور الفواكه الصغيرة في الاختناق عندما يتم تناولها بكميات كبيرة، خاصة عندما يتناولها الأطفال.

2. السمية: تحتوي بذور بعض الفواكه مثل الكرز والتفاح والخوخ على مادة سامة تسمى السيانيد، وعند تناول كميات كبيرة من هذه البذور يمكن أن تتسبب في تسمم الجسم.

3. مشاكل الهضم: قد تتسبب بذور الفواكه في مشاكل الهضم مثل الغثيان والإسهال والانتفاخ، وذلك عندما يتم تناولها بكميات كبيرة.

4. تأثيرات أخرى: بعض الفواكه مثل البطيخ، تحتوي على بذور كبيرة وغير سامة، ولكن يمكن أن تتسبب في مشاكل في الفم والأسنان عندما يتم تناولها بشكل غير صحيح.

ولتجنب أي مشاكل صحية، ينصح بعدم تناول بذور الفواكه بشكل عام، وإذا تم تناولها بالخطأ، فينبغي التوجه إلى الطبيب على الفور.

وكمية البذور بذور الفواكه السمية مشاكل الهضم تأثيرات أخرى الفواكه ​​​​​​​health أضرار تناول بذور الفواكه بالخطأ كمية البذور

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