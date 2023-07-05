وصول 7 طائرات شارتر قادمة من إيطاليا لمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن مطار مرسى مطروح الدولى استقبل 7 طائرات شارتر قادمة من دولة ايطاليا ليصل إجمالى عدد الرحلات منذ بداية الموسم السياحى في نهاية مايو الماضي الى ٧٤ طائرة شارتر بمطاري مرسي مطروح والعلمين .



وأوضح محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة أن مطار مرسي مطروح استقبل ( ٥٦) طائرة شارتر من ايطاليا والتشيك وسلوفاكيا وصربيا ،بينما استقبل مطار العلمين الدولى ( ١٨ ) طائرة سياحية من كازاخستان والتشيك، مع بداية موسم الصيف السياحى هذا العام مع الاقبال السياحى الكبير على المحافظة.



واضاف انه تم استقبال ضيوف المحافظة بالورود والبروشورات السياحية والهدايا التذكارية من خلال الإدارة العامة للسياحة ومكتب هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة مع الترحيب بضيوف مطروح.