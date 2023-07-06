حدث ليلا.. جرام الذهب يسجل 1881 جنيها وطقس اليوم يشهد 3 ظواهر جوية.. أمريكا تهدد إيران

نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

سجل 1881 جنيها للجرام.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس

يهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الخميس 6-7-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".



زيلينسكي: سعيت للحصول على الأسلحة لبدء الهجوم المضاد مبكرا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لشبكة "سي.إن.إن" إنه كان يريد بدء الهجوم المضاد في وقت سابق وإنه حث الحلفاء الغربيين على إمداده بالأسلحة من أجل هذا، وذلك وفقا لمقتطفات من حديثه عبر مترجم تم الكشف عنها اليوم الأربعاء.



رسالة نارية من محمود كهربا : محدش بياخد رزق حد مهما عملت

وجه محمود عبد المنعم كهربا رسالة قوية عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام .



3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الحميس 6 يوليو 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة.



محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

كذب محمد حسن لاعب نادى الاسماعيلى الاعلامى كريم حسن شحاته بعد بتصريحاتة عبر برنامجه التلفزيونى انه تواصل معة وأكد له أن الغاء الهدف قرار صحيح، و الكرة لمست يده.



البحر الأحمر: لم نتأثر بواقعة "القرش" وأحدثنا تطويرا داخل حلقة السمك

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المواطنين المقيمين في مدينة الغردقة حريصين للغاية بحماية المدينة، متابعا: الأقاويل المنتشرة حول تناول البعض لحوم الحمير داخل المطاعم أمر غير صحيح وليس له غي أساس من الصحة.



تهديد شديد اللهجة من أمريكا ضد إيران بعد حادث خليج عمان

أكد مجلس الأمن الأمريكي، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة سترد على "العدوان" الإيراني على حلفاء بالشرق الأوسط، بعد محاولة إيرانية للسيطرة على ناقلتين تجاريتين في خليج عمان.



الإسكان: تهافت من شركات عالمية لتنفيذ فنادق بمثلث ماسبيرو ومجرى العيون

علق عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، على توقيع عقدي شراكة جديدين لإدارة وتشغيل فندقين جديدين في منطقة مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون.



لجنة القوى العاملة تفجر مفاجأة حول حصيلة التصالح في مخالفات البناء

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تصالح البناء موجود في مجلس النواب منذ شهر نوفمبر، تقديم لنا 3 مشروعات، أخد خاص بي، وآخرين من الحكومة والنائب عمرو درويش، ونهينا المناقشات حول تلك المشاريع.



منشور مزيف.. الجمارك: لا صحة لحظر استيراد 23 سلعة.. فيديو

نفى الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، حظر استيراد 23 سلعة جديدة ، قائلا:" فوجئنا بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو منشور مزيف لا صحة له ".



تحذير عاجل من الأرصاد بسبب اضطراب الأمواج على الشواطئ وأسعار الذهب تشهد هبوطا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



القصة الكاملة لاستيراد أبقار هولشتاين وتأثيرها على أسعار الألبان.. تفاصيل

تستهدف شركة الوطنية للثروة الحيوانية استيراد 5 شحنات من الأبقارالألمانية «هولشتاين» العام الجارى، لتوزيعها على المزارع بكافة المحافظات، بهدف توفير الكميات المطلوبة من الألبان واللحوم فى السوق المحلية بأسعار مخفضة.

