أعلن ممثل خدمات الطوارئ الإقليمية في خيرسون، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت أليوشكي ومراكز سكانية أخرى في منطقة خيرسون خلال الليل وأطلقت 36 قذيفة باستخدام المدفعية التقليدية.

وقالت خدمة الطوارئ: "خلال الليل، واصل نظام كييف قصف البنية التحتية السكنية في التجمعات السكانية في نوفايا كاخوفكا، وكاخوفكا، وسولونتسي، وأليوشكي، حيث أطلقوا 36 قذيفة مدفعية تقليدية"، لافته إلى أنه يجري الآن التأكد من المعلومات المتعلقة بسقوط ضحايا مدنيين وبنية تحتية متضررة.

وأوضح أن الجيش الأوكراني أطلق أمس الأربعاء أيضا 23 قذيفة على أليوشكي، 15 قذيفة على جولايا بريستان، 14 في كازاتشي لاغريا، 12 على كرينكي، كما أطلقت 9 قذائف على ساجي.

وعلى جانب آخر، أعلن أندري ماروتشكو، الضابط المتقاعد في قوات لوجانسك الشعبية، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية كثفت هجماتها على المستوطنات الواقعة بالقرب من خط الاشتباك القتالي في جمهورية لوجانسك الشعبية.

وقال ماروتشكو: “في منطقة لوجانسك التكتيكية، كثفت الوحدات المسلحة الأوكرانية قصفها على المستوطنات الواقعة بالقرب من خط المواجهة، بما في ذلك كريمينايا وروبيجنوي وليزيتشانسك وسيفيرودونتسك وسفاتوفو وضواحيها”، مضيفًا أن القصف تم من خلال المدافع وأنظمة الإطلاق المتعدد.