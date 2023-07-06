يجنبك مشكلات صحية.. حسام موافي ينصح المواطنين بتناول الفاكهة قبل أي وجبة

نصح الدكتور حسام موافي، استشارى باطنة وأستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، بتناول الفاكهة قبل الوجبات.

وقال موافي، فى تصريحات تليفزيونية، إن تناول الفاكهة قبل الوجبات يمكن أن يوفر بعض الفوائد، ولكن هذه الفوائد غير مؤكدة علمياً وتحتاج إلى مزيد من الأبحاث للتحقق من صحتها.

ومن بين الفوائد المحتملة:

تعزيز شعور الشبع: إذا تم تناول الفاكهة قبل الوجبة، فإن ذلك يمكن أن يساعد على شعور الشبع وبالتالي التحكم في كمية الطعام المتناولة.

تحسين هضم الألياف: الفواكه غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

تزويد الجسم بالمغذيات: الفواكه تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، وتناولها قبل الوجبة يمكن أن يزود الجسم بالمغذيات الضرورية للحفاظ على صحة الجسم.

تحسين صحة الجلد: بعض الفواكه مثل الفراولة والتوت والكيوي تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعزز صحة الجلد وتحافظ على شبابه.

ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن هذه الفوائد ليست مؤكدة علمياً وتحتاج إلى مزيد من الأبحاث للتحقق من صحتها. وبشكل عام، يجب تناول الفواكه كجزء من نظام غذائي متوازن يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية، ويتماشى مع احتياجات الفرد الغذائية ومستوى نشاطه البدني.



أطعمة صحية يجب تناولها

أطعمة صحية يجب تناولها

وقال استشارى الباطنة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هناك العديد من الأطعمة الصحية التي يجب تناولها كجزء من نظام غذائي متوازن، ومن بين هذه الأطعمة:

الخضراوات: تحتوي الخضراوات على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية التي تساعد على الحفاظ على صحة الجسم والوقاية من العديد من الأمراض.

الفواكه: كما ذكرنا سابقاً، تحتوي الفواكه على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، وتعد مصدرًا ممتازًا للطاقة.

البروتينات: يجب تناول مصادر صحية للبروتينات مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض والأفوكادو والمكسرات والحبوب، حيث يساعد البروتين على بناء العضلات والأنسجة ويساعد على الشعور بالشبع.

الحبوب الكاملة: تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات المعقدة، وتعد مصدرًا ممتازًا للطاقة وتساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الصحية: مثل الأسماك الدهنية والمكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو، حيث تحتوي هذه الأطعمة على الأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

الأطعمة المنخفضة الدهون: ينصح بتناول الأطعمة المنخفضة الدهون والخالية من الدهون المشبعة مثل الأسماك والدجاج والأفوكادو واللحوم الخالية من الدهون، حيث يساعد ذلك على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

ويجب الاهتمام بتناول هذه الأطعمة كجزء من نظام غذائي متوازن ومتنوع، وتجنب تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة والملح بكميات كبيرة.

طعام يجب تناوله قبل الوجبات

أطعمة صحية يجب تناولها

ويوصى موافي بتناول بعض الأطعمة الصحية قبل الوجبات الرئيسية، مثل:

المكسرات: تحتوي المكسرات على الألياف والبروتينات والدهون الصحية، ويمكن تناولها قبل الوجبة الرئيسية بحصة صغيرة للمساعدة على الشعور بالشبع والتحكم في الشهية.

الخضراوات الخضراء الورقية: مثل السبانخ والكرنب والخس، حيث تحتوي هذه الخضراوات على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، ويمكن تناولها قبل الوجبة الرئيسية كوجبة خفيفة لتحسين الهضم.

الفواكه الحمضية: مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت، حيث تحتوي هذه الفواكه على الأحماض العضوية التي تساعد على تحسين هضم الطعام وتحفيز إفراز الأنزيمات الهضمية.

الزبادي الطبيعي: يحتوي الزبادي على البروبيوتيك والأحماض الدهنية الصحية، ويمكن تناوله قبل الوجبة الرئيسية لتحسين صحة الجهاز الهضمي.

الشوربة الخضراء: تحتوي الشوربة الخضراء على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، ويمكن تناولها قبل الوجبة الرئيسية لتحسين الهضم والشعور بالشبع.

ويمكن تناول هذه الأطعمة قبل الوجبة الرئيسية بفترة قصيرة، مثل 30 دقيقة إلى ساعة، لتحسين الهضم وتحفيز الشعور بالشبع والتحكم في الشهية.

ومع ذلك، يجب تجنب تناول الأطعمة الثقيلة والدهنية قبل الوجبة الرئيسية، حيث يمكن أن تؤثر سلبًا على الهضم وتسبب الشعور بالانتفاخ والغثيان.