وفاة إيفا ماريا دانيلز بعد صراع مع مرض السرطان

توفت خلال الساعات الماضية المنتجة إيفا ماريا دانيلز عن عمر 43 عاماً ، بعد مسيرة فنية مؤثرة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان .

المنتجة إيفا ماريا دانيلز قدمت عدد من التجارب السينمائية الهامة منذ ان دخلت هذا المجال عام 2010 ، حيث اتخذت نهج دعم وإنتاج الافلام المستقلة مثل Reality ، What Maisie Knew Joe Bell.

المنتجة إيفا ماريا دانيلز

المنتجة إيفا ماريا دانيلز تعود أصولها إلى أيسلندا ودرست الأعمال والفلسفة فى جامعة هناك ، وفي عَامٌ 2003 فى كوبنهاغن أكملت دراستها فى مجال السينما .

المنتجة إيفا ماريا دانيلز

ونعي المخرج بوركر سيغثورسون صديقته المنتجة إيفا ماريا دانيلز بكلمات مؤثرة ، حيث علق قائلاً : ماتت إيفا فى نفس الظروف التى عاشت فيها ، لم تطلب الاعتراف عندما نجحت ، لم تطلب الشفقة عندما عانت ، أنا بسـبب صداقتها سأفتقدها. انتي كثيرا.. لكنني سأفتقد فى الغالب رؤية أعماله التالية.



