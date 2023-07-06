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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة إيفا ماريا دانيلز بعد صراع مع مرض السرطان

إيفا ماريا دانيلز
إيفا ماريا دانيلز

توفت خلال الساعات الماضية المنتجة إيفا ماريا دانيلز عن عمر 43 عاماً ، بعد مسيرة فنية مؤثرة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان .

المنتجة إيفا ماريا دانيلز قدمت عدد من التجارب السينمائية الهامة منذ ان دخلت هذا المجال عام 2010 ، حيث اتخذت نهج دعم وإنتاج الافلام المستقلة مثل Reality ، What Maisie Knew   Joe Bell.

المنتجة إيفا ماريا دانيلز 

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المنتجة إيفا ماريا دانيلز تعود أصولها إلى  أيسلندا ودرست الأعمال والفلسفة فى جامعة هناك ، وفي عَامٌ 2003 فى كوبنهاغن أكملت دراستها فى مجال السينما .

المنتجة إيفا ماريا دانيلز 

ونعي  المخرج بوركر سيغثورسون صديقته المنتجة إيفا ماريا دانيلز بكلمات مؤثرة ، حيث علق قائلاً : ماتت إيفا فى نفس الظروف التى عاشت فيها ، لم تطلب الاعتراف عندما نجحت ، لم تطلب الشفقة عندما عانت ، أنا بسـبب صداقتها سأفتقدها. انتي كثيرا..  لكنني سأفتقد فى الغالب رؤية أعماله التالية.


 

 

 

إيفا ماريا دانيلز المنتجة إيفا ماريا دانيلز مرض السرطان المخرج بوركر سيغثورسون بوركر سيغثورسون

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