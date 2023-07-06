أخبار الفن| تأجيل حفل محمد عبده في فرنسا.. وفاة جد ثراء جبيل

تأجيل حفل محمد عبده في فرنسا.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها وفاة جد ثراء جبيل، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

وصل الفنان محمد عبده صبا أمس الأربعاء 5 يوليو، إلى مدينة الاحساء في المملكة العربية السعودية، استعداد لحفل الليلة الخميس هناك.

يستعد الفنان بهاء سلطان، لإحياء حفل غنائي ساهر له ليلة الخميس 13 يوليو الجاري، على أحد شواطئ مدينة العلمين الجديدة، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

يستعد الكينج محمد منير لإحياء عدة حفلات غنائية له، في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر سبتمبر المقبل، ضمن جولة غنائية له هناك.

أعلن الكاتب أحمد مراد عن تحويل روايته"موسم صيد الغزلان" إلى فيلم سينمائي، لتكون سادس أعمال "مراد" للسينما، بعد أولى تجاربه مع روايته الفيل الأزرق التي تحولت إلى فيلم سينمائى عام 2014، وفيلم الأصليين 2017، وفيلم "تراب الماس" 2018، وفيلم "الفيل الأزرق 2" 2019، وأخيرًا رواية 1919 والتي تحولت إلى فيلم بعنوان "كيرة والجن" وحقق نجاحًا كبيرًا.

أعلنت الفنانة ثراء جبيل -عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - وفاة جدها لوالدها، وطالبت متابعيها بالدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة.

كشفت المطربة رنا سماحة -عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن تعرض شقيقتها رودي لحادث سير.

وكتبت رنا سماحة، في منشورها عبر فيسبوك: «أختي رودي عملت حادثة وربنا نجاها الحمد لله على ستر ربنا.. اللهم لك الحمد حتى ترضى.. يارب متورنيش فيهم ثانية وحشة يا رب».

تأجل حفل الفنان محمد عبده، الذي كان ينتظر في 20 يوليو الجاري في فرنسا، إلى 13 أغسطس المقبل، بسبب الأحداث التي تشهدها فرنسا.

وكتبت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- منشورا أعلنت فيه تأجيل حفل محمد عبده في فرنسا.