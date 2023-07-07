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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أهداف برنامج تصميم الإعلان الرقمي بتطبيقية حلوان

صدى البلد

أعلنت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، عن برنامج تصميم الإعلان الرقمي والذي يشكل رؤية جديدة تحقق الريادة في هذا المجال من خلال رسالة البرنامج التي تتضمن تخريج مصمم إعلان رقمي قادر على تقديم الحلول المتكاملة للمشكلات التصميمية في المجال من خلال تطبيق استراتيجيات الإبداع والتقنيات مع توظيف العلوم المرتبطة بما يحقق المواكبة للمتغيرات الحديثة لتلبية احتياجات سوق العمل، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.

 

ويهدف البرنامج إلى إكساب الخريج المعارف والمهارات اللازمة التي تضمن كفاءة أدائه كمصمم إعلان رقمي، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لطبيعة الدراسة تتسم بالتجديد المستمر لتماثل بيئة سوق العمل، تنمية مهارات التعلم الذاتى والمستمر، والتنمية المستمرة لمهارات الخريج، وبناء قدرات الخريج المرتبطة بدراسات وأبحاث السوق والتعامل مع المتغيرات المختلفة.

 

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وتتضمن مجالات الدراسة بالبرنامج استراتيجيات التسويق المتكامل للعلامة أو الماركة، الرسوم المتحركة، الوسائط المتعددة، تصميم المواقع الإلكترونية، تصميم الألعاب، استراتيجية التصميم لمواقع التواصل الاجتماعي، التصميم التفاعلي.

برنامج  تصميم الإعلان الرقمي بتطبيقية حلوان
برنامج  تصميم الإعلان الرقمي بتطبيقية حلوان
برنامج  تصميم الإعلان الرقمي بتطبيقية حلوان

وتكون الدراسة بالبرنامج باللغة العربية والإنجليزية وتكون مدة الدراسة ببرنامج تصميم الإعلان الرقمي ١٠ فصول دراسية يحصل بعدها الطالب على درجة البكالوريوس.

كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية تصميم الإعلان الرقمي برنامج تصميم الإعلان الرقمي رؤية جديدة تحقق الريادة

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