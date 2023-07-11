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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. عايدة رياض تدخل بحالة بكاء.. تحذير عاجل من الأرصاد.. علي الحجار يفتح النار على مدحت صالح| توك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

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أحمد موسى يطالب بعمل ممر شرفي للاعبي الأهلي في مباراة التتويج أمام الزمالك

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مفاجأة ليست سعيدة.. أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. فيديو

أنا اللي دخلت الجيتار مصر.. عمرو مصطفى يرد: خانني التعبير واتفهمت غلط|فيديو
قال الفنان عمرو مصطفى، إنّه هناك بعض الفنانين يحرضون بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليه، كما تحدث عن تصريحه المثير للجدل: «أنا اللي دخلت الجيتار مصر».


عايدة رياض تدخل بحالة بكاء على الهواء لهذا السبب.. تفاصيل
دخلت الفنانة عايدة رياض، في حالة بكاء على الهواء، عند حديثها عن إصابتها بمرض السرطان في المثانة، قائلة “أنها ذهبت لأحد الأطباء المشهورين لعلاج الأورام، وهو كان يعرف بكل ما مررت به وعمل على علاجي، ولكنها كانت مرحلة صعبة".


أحمد موسى يطالب بعمل ممر شرفي للاعبي الأهلي في مباراة التتويج أمام الزمالك
علق الإعلامي أحمد موسى، على تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري، قائلا: "مليون مبروك للمرة الـ43 في تاريخ الدوري".


مصطفى بكري: جمال مبارك والسادات لا يستطيعان الترشح لانتخابات الرئاسة لهذا السبب
أكد الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ينص على أن كل من صدر ضده حكم بات ونهائي لا يجوز له الترشح للانتخابات الرئاسية حتى إذا حصل على رد اعتبار.


الأشد منذ 100 ألف عام.. تعليق لميس الحديدي على الموجة الحارة
قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن موجة الطقس السيء التي تشهدها  مصر حالياً بالاخص في هذا الاسبوع هي موجة حارة عالمية ، ومن المتوقع أن تتجه  لمزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة، وهو الاسبوع  الاكثر سخونة في العالم  على مدار 100 ألف سنة ".


5 أيام| تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة
حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد سوف تشهد  موجة شديدة الحرارة تعتبر الموجة الاولى في صيف 2023.


بسمة وهبة لمنتقدي الساحل الشمالي:"ناس فاضية ومحدش شايفهم..ومش لازم تروح هناك"
عبرت الإعلامية بسمة وهبة ، عن استغرابها من الهجوم على الساحل الشمالي، قائلة: "موسم الهجوم بدأ، رغم أنها أجمل وأحلى منطقة بنحبها، وهي ملجأ للمصطافين والسياح، والهجوم الذي أقصده هو مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي".


واخد مشروعي| علي الحجار يفتح النار على مدحت صالح
فتح المطرب على الحجار، النار على المطرب مدحت صالح، بعد أزمة مشروعه الغنائي، مشيرا إلى أن مدحت صالح أخد مشروعي كوبي بست وأطلق عليه «الأساتذة»، وهو مأخوذ من مشروعي «100 سنة غنا».


نادر سعد: الحكومة تعمل على تحقيق تنمية بواحة سيوة بشكل متكامل
أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة رئيس الوزراء لواحة سيوة لها أهمية كبيرة، خاصة أنه لم يزر أي مسئول حكومي سيوة على مدار 25 عاما، وكانت تعاني على مدار عقود من الإهمال والمشاكل وكان لا بد من التدخل الفوري.


مفاجأة ليست سعيدة.. أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن التضخم في مصر الشهر الماضي وصل إلى 41%، معقبا: "مفاجأة ليست سعيدة".

 

برامج التوك شو الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية الدكتورة منار غانم الفنان عمرو مصطفى الفنانة عايدة رياض المطرب على الحجار الإعلامية لميس الحديدي

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