مشاركة القطاع الخاص.. خبيرة اقتصادية: الدولة ماضية في برنامج الطروحات

علقت رانيا يعقوب محلل الاقتصاد الكلي، على مؤتمر مجلس الوزراء اليوم للحديث عن برنامج الطروحات الحكومية.

وقالت رانيا يعقوب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" القطاع الخاص يقود قاطرة التنمية ".

وأضافت رانيا يعقوب:" بعد الإعلان الفعلي عن برنامج الطروحات سوف تتغير وجهة نظر تقارير المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري وسوف تكون النظرة إيجابية ".

وتابعت رانيا يعقوب :" الدولة المصرية تؤكد أنها ماضية في برنامج الطروحات الحكومية ".

واكملت رانيا يعقوب :" الدولة المصرية تحتاج إلى سيولة دولارية وبالتالي تكون الطروحات لمستثمر استراتيجي ".