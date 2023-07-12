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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشاركة القطاع الخاص.. خبيرة اقتصادية: الدولة ماضية في برنامج الطروحات

صدى البلد

علقت رانيا يعقوب محلل الاقتصاد الكلي، على مؤتمر مجلس الوزراء اليوم للحديث عن برنامج الطروحات الحكومية.

 

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وقالت رانيا يعقوب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" القطاع الخاص يقود قاطرة التنمية ".

 

 وأضافت رانيا يعقوب:" بعد الإعلان الفعلي عن برنامج الطروحات سوف تتغير وجهة نظر تقارير المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري وسوف تكون النظرة إيجابية ".

 

 وتابعت رانيا يعقوب :"  الدولة المصرية تؤكد أنها ماضية في برنامج الطروحات الحكومية ".

 

واكملت رانيا يعقوب :"   الدولة المصرية تحتاج إلى سيولة دولارية وبالتالي تكون الطروحات لمستثمر استراتيجي ".

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