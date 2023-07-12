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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

السهر ممنوع لأصحاب الضغط المرتفع .. يسبب هذه الأضرار

السهر
السهر

قالت الدكتورة ناديجدا تشيرنيشوفا، أخصائية الأمراض الباطنية أن عدم النوم الكافي فى الليل له تأثير كبير على صحة الجسم بشكل عام ولكن ما لايعلمه كثيرون أنه يؤثر على مرضى ارتفاع الضغط 

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وقالت الطبيبة أن عدم ممارسة النشاط البدني وعدم النوم ليلا أو السهر يتسبب فى زيادة سوء حالة من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم.

وأشارت إلى عدم الحصول على القسط الكافي من النوم يرتبط بارتفاع مستوى ضغط الدم ، وتضر الجهاز العصبي وتسبب التوتر الذي يقلل حيوية الأوعية الدموية ويضر القلب وكل هذا وقد يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم، لذا من المهم الحصول على النوم الجيد المتواصل فى الليل وعدم السهر قدر الإمكان.

وأضافت أن عدم ممارسة النشاط البدني مثل المشي السريع وممارسة الرياضة والنوم عدد ساعات كافي ومتواصل فى الليل خطأ شائع بين مرضى ارتفاع الضغط.

تنصح  الطبيبة  بممارسة التمارين الرياضية عندما لا يكون مستوى ضغط الدم مرتفعا خاصة إذا كان الشخص يتناول أدوية علاج الضغط

 

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