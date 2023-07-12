أخبار التكنولوجيا.. اخفي محادثات واتساب المهمة بهذه الطريقة و5 طرق سريعة للعثور على تطبيقات آيفون المخفية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

اعرف سعر Iphone 13 Pro Max في البحرين

يصنف جوال iphone 13 Pro Max على أنه أحد أقوي جوالات آيفون الرائدة على الإطلاق، ما بين أقوي بطارية وعتاد فى السوق بسعر مميز.

يوفر جوال iPhone 13 Pro كل ما تتمناه فى آيفون رائد مميز بين يديك، كما أن حجمه الذكي يلعب دوراُ هاماً فى اختياره من قبل محبي الأحجام الذكية.

نجحت سلسة آيفون 13 في تقديم أفضل تجربة بطارية على الإطلاق، ومن بين أميز إصداراتها جوال iphone 13.

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو خاصة مع Amazon Prime Day.

قامت شركة Noise الهندية بإطلاق سماعة لاسلكية جديدة تحت اسم Air Buds Mini 2، وهي سماعة أذن TWS بسعر معقول، وتعتبر التوأم المتطابق تمامًا مع سماعات Apple AirPods من حيث التصميم.

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو.

سعر ومواصفات جوجل بكسل فولد.. ينتظر الملايين من عشاق هواتف سامسونج إطلاق هواتفها القابلة للطي الجديدة Galaxy Z Flip 5 و Galaxy Z Fold 5، وعلى الرغم من هذه الإصدارات المقرر الإعلان عنها في في نهاية يوليو الجاري، لن تأتي بتحسينات جديدة عن الإصدارات السابقة، إلا أن الكثيرين يبحثون عن بديل آخر أرخص سعرا، لذا سنعرفكم في هذه المقالة سعر ومواصفات جوجل بكسل فولد قاهر هواتف سامسونج.

بالنسبة لأولئك الذين يقدرون الخصوصية على أي شيء آخر، يقدم تطبيق واتساب WhatsApp ميزات مثل المصادقة الثنائية والتشفير من طرف إلى طرف لضمان عدم حصول أي شخص على وصول غير مصرح به إلى محادثاتك الشخصية، ومع ذلك، فإن جميع هذه الميزات وحدها لا تكفي لإبعاد أعين المتطفلين عن هاتفك..

تعد ميزة إخفاء التطبيقات على هواتف آيفون iPhone، ميزة مفيدة تستخدم للعديد من الأغراض، أولها، إنها طريقة رائعة لإبعاد تطبيقاتك الشخصية والمالية عن أعين المتطفلين، كما أنها مفيدة جدا للأشخاص الذين يرغبون في التخلص من إدمانهم على وسائل التواصل الاجتماعي ولكنهم أيضا لا يريدون إلغاء تثبيت جميع التطبيقات على هواتفهم.