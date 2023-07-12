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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. اخفي محادثات واتساب المهمة بهذه الطريقة و5 طرق سريعة للعثور على تطبيقات آيفون المخفية

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

اعرف سعر Iphone 13 Pro Max في البحرين

يصنف جوال iphone 13 Pro Max على أنه أحد أقوي جوالات آيفون الرائدة على الإطلاق، ما بين أقوي بطارية وعتاد فى السوق بسعر مميز.

 

أسعار Iphone 13 Pro فى قطر

 

يوفر جوال iPhone 13 Pro كل ما تتمناه فى آيفون رائد مميز بين يديك، كما أن حجمه الذكي يلعب دوراُ هاماً فى اختياره من قبل محبي الأحجام الذكية.

 

سعر Iphone 13 فى الكويت

 

نجحت سلسة آيفون 13 في تقديم أفضل تجربة بطارية على الإطلاق، ومن بين أميز إصداراتها جوال iphone 13.

 

عرض لقطة.. موبايل Note 12 الأسطوري بـ5300 جنيه فقط

 

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو خاصة مع Amazon Prime Day.

 

لو نفسك تشتري Apple AirPods ومش قادر.. جبنالك سماعات رخيصة تشبهها تماما

 

قامت شركة Noise الهندية بإطلاق سماعة لاسلكية جديدة تحت اسم Air Buds Mini 2، وهي سماعة أذن TWS بسعر معقول، وتعتبر التوأم المتطابق تمامًا مع سماعات Apple AirPods  من حيث التصميم.

 

عروض الغلابة.. أسعار الموبايلات فئة من 2000 إلى 3000 جنيه

 

 على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو.

 

قبل إطلاق سلسلة سامسونج Fold.. تعرف على سعر ومواصفات جوجل بكسل فولد

 

سعر ومواصفات جوجل بكسل فولد.. ينتظر الملايين من عشاق هواتف سامسونج إطلاق هواتفها القابلة للطي الجديدة Galaxy Z Flip 5 و Galaxy Z Fold 5، وعلى الرغم من هذه الإصدارات المقرر الإعلان عنها في في نهاية يوليو الجاري، لن تأتي بتحسينات جديدة عن الإصدارات السابقة، إلا أن الكثيرين يبحثون عن بديل آخر أرخص سعرا، لذا سنعرفكم في هذه المقالة سعر ومواصفات جوجل بكسل فولد قاهر هواتف سامسونج.

 

لو خايف حد يوصلها.. اخفي محادثات واتساب المهمة بهذه الطريقة

 

بالنسبة لأولئك الذين يقدرون الخصوصية على أي شيء آخر، يقدم تطبيق واتساب WhatsApp ميزات مثل المصادقة الثنائية والتشفير من طرف إلى طرف لضمان عدم حصول أي شخص على وصول غير مصرح به إلى محادثاتك الشخصية، ومع ذلك، فإن جميع هذه الميزات وحدها لا تكفي لإبعاد أعين المتطفلين عن هاتفك..

 

لو متعرفهاش.. 5 طرق سريعة هتوصلك لتطبيقاتك المخفية على آيفون

 

تعد ميزة إخفاء التطبيقات على هواتف آيفون iPhone، ميزة مفيدة تستخدم للعديد من الأغراض، أولها، إنها طريقة رائعة لإبعاد تطبيقاتك الشخصية والمالية عن أعين المتطفلين، كما أنها مفيدة جدا للأشخاص الذين يرغبون في التخلص من إدمانهم على وسائل التواصل الاجتماعي ولكنهم أيضا لا يريدون إلغاء تثبيت جميع التطبيقات على هواتفهم.

أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا تكنولوجيا واتساب آيفون

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