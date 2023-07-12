طلاب الثانوية العامة يودعون الامتحانات بتشيرت مطبوع عليه "دفعة تلت التسعة كام"

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وتحديدا على جروبات طلاب الثانوية العامة ، صور تيشيرتات صممها الطلاب لإرتداءها آخر يوم امتحانات

وكان من أبرز التصميمات المتداولة على الفيس بوك ، صورة تيشيرت مطبوع عليه شعار "دفعة تلت التسعة كام " ، وذلك للسخرية من سؤال تلت التسعة الذي أثار الجدل في امتحان اللغة العربية في امتحانات الثانوية العامة 2023

وتفاعل الطلاب مع تصميم تيشيرت تلت التسعة كام بتعليقات ساخرة ، حيث قال أحد الطلاب : " ده علي بنطلون اسود وهيبقي اروق اوتفيت نروح بيه اخر يوم امتحانات" ، وقالت طالبة أخرى : اه والبنطلون يبقى كيميائى على شوية استاتيكا عشان الطقم يكمل

وكانت حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بسبب وجود سؤال محير في امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم الأحد ، وهو سؤال “ تلت التسعة كام” .

حيث كانت هناك فقرة مكتوبة في الامتحان تتحدث عن إن الشباب في بعض الدول يقضون 9 ساعات على الإنترنت ثلثها على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب السؤال من الطالب تحديد الوقت الذي يقضونه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل الطلاب بطرق ساخرة مع سؤال تلت التسعة كام ، حيث قال محمد جابر: أنا كنت عاملها 9 لقيت اللجنة كلها عملاها تلاته والحمد لله أني غيرتها، وقالت نورا محمد : أنا علمى رياضه وفضلت متنحة شوية هى هتبقى ٣ ولا أى بس الحمدلله تلاتة.

وقالت هاجر السيد : كنا طالبين آلة حاسبة ف الامتحان عشان نحسبها.

وقال خالد سعيد : حليتها الاول ٩ بعدين لما قرأتها تاني عدلتها ٣.

وقال محمد ضياء : انا لما لقيت السؤال بدرجتين استغربت و لما قرات تاني فهمت وعملتها 3 الحمد الله.

وقالت زينب علي : انا مفهمتش أن السؤال عايز تلت التسعة.

وقالت ندا محمد : عملتها تسعة

إنتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

وتنتهي غداً الخميس الموافق 13 يوليو 2023 امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس الثانوية العامة العادية والمكفوفين، بينما تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين يوم السبت القادم الموافق 15 يوليو 2023

حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 غدا الخميس الموافق 13 يوليو 2023 امتحان الأحياء 2023 لطلاب شعبة علمي علوم، وامتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة ، وامتحان الفلسفة 2023 لطلاب شعبة أدبي .

تيشيرتات صممها طلاب الثانوية العامة 2023

تيشيرتات صممها طلاب الثانوية العامة 2023

تيشيرتات صممها طلاب الثانوية العامة 2023