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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القمة 126.. تعليق عصام عبدالفتاح على إدارة البنا مباراة الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق أن اختيار محمود البنا حكما لمباراة الأهلي و الزمالك في القمة 126 بالدوري الممتاز موفق تماما.
قال عصام عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: أشجع قرار الاستعانة بالحكام المصريين لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.
تابع : أثق تماما فى قدرات الحكم المصري لإدارة المباريات الحساسة على غرار قمة الأهلي والزمالك.
وطالب عصام عبدالفتاح مساعدة الحكام المصريين في إدارة قمة الأهلي والزمالك والخروج بها بشكل يليق بسمعة الكرة المصرية.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، نظيره، نادي الزمالك، بقيادة أوسوريو، اليوم الخميس، في مباراة القمة رقم 126، على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بلقب الدوري الممتاز؛ بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فيما احتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المحلي.

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ثالث قمة لمدرب الأهلي وسنة أولي فى الزمالك 

مباراة القمة 126 ليست الأولى للمدرب السويسري مارسيل كولر رفقة الأهلي حيث سبق وفاز كولر في مباراتين على حساب الزمالك في السوبر المصري والدوري الممتاز، وخرج من المباراتين بشباك نظيفة.
وكانت المباراة الأولى لـ كولر رفقة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، وفاز المارد الأحمر بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على أرضية ستاد هزاع بن زايد في الإمارات، وأحرز هدفي اللقاء برونو سافيو وكريم فؤاد.

وخاض مارسيل كولر ثاني لقاء القمة له أمام الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز، عندما فاز الأحمر بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على أرضية ستاد القاهرة الدولي، بأقدام محمود كهربا ومحمد شريف.

فيما يعتبر لقاء القمة رقم 126 الأول للمدرب الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو رفقة نادي الزمالك.

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القمة 26 بين مدربي الأهلي والزمالك

الأجواء والظروف تصب متشابهة بين الأهلي والزمالك لكن تبقى مباريات الدربي بدون مقاييس وتتوقف على حالة اي فريق فقط في الـ 90 دقيقة فقط

كولر يمتلك الخبران في مباريات القمة هتكون عامل قوي للأهلي بجانب الفورمة العالية التي يتمتع بها نجوم المارد الأحمر مثل حسين الشحات بجانب سرعات بيرسي تاو وعرضيات علي معلول المتقنة الي جانب الحالة النفسية العالية بعد التتويج بلقب الدوري المصري رقم 43.

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أزمة خط الوسط فى الأهلي بقمة الزمالك 

يعاني النادي الأهلي في القمة رقم 126 من الغيابات فى خط الوسط بعد رحيل حمدى فتحي حيث يفقد المارد الأحمر كلا من مروان عطية لوفاة والله وعمرو السولية  للإصابة بالتزامن مع ايقاف المالي اليو ديانج بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.  

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أوسوريو وكوارث دفاعات الزمالك 

فيما نجح اوسوريو مدرب الزمالك في خلق حالة هجومية من نوع خاص جعلت الفارس الأبيض له شكل مختلف بعد تعثرات في كل البطولات وشهدت توالي سلسلة الانتصارات محليا في المباريات الأخيرة.

فيما تظل النقطة الفارقة بفريق الزمالك خط الدفاع الذى ظهر بشكل ملط نتجت عنه أخطاء وكوارث في المباريات الأخيرة محليا وقاريا.

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