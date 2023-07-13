القمة 126| نجوم الأهلي والزمالك: هذه نقاط قوة وضعف القطبين.. ودوافع الأبيض أقوى لمصالحة الجماهير

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، نظيره، نادي الزمالك، بقيادة أوسوريو، اليوم الخميس، في مباراة القمة رقم 126، على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بلقب الدوري الممتاز؛ بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فيما احتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المحلي.

واتفق نجوم الأهلي والزمالك على صعوبة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره

يرى جمال حمزة أن المباراة بين الأهلى والزمالك صعبة جدا على الفريقين، مشيرا إلى أن الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره الحزينة بعد ضياع معظم البطولات وتتويج الأحمر باللقب .

وأشار حمزة إلى أن خط الزمالك الأمامى قوى جدا فى ظل وجود أحمد زيزو وابراهيما نداى وسيف الجزيرى بينما يتميز الأهلى بالجماعية، مؤكدا أن الزمالك لم يهمه حصد اللقب أكثر من تحقيق الفوز على الأهلى هذا الموسم فى ظل خروجه "صفر"هذا الموسم

و لفت نجم الزمالك السابق الى أن لقاءات القمة خارج التوقعات، و سيحسم فى الـ90 دقيقة وليس له علاقة بمستوى أى منهما فى الفترة الحالية ،مضيفا أن حظوظ الزمالك كبيرة ، مشيرا إلى أن الأهلى والزمالك يمتلكان عناصر جيدة تمكن أى فريق من حسم اللقاء .

وأشار إلى أن الزمالك لديه ضغوط أكبر فى اللقاء على اللاعبين والمدربين من أجل إثبات الذات خاصة فى ظل ترديد بعض الزملكاوية أن الأبيض لا يؤدى بمستوى جيد أمام الأحمر فى اللقاءات الأخيرة .

وتمنى أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بحجم الكرة المصرية، خاصة وأنها تجمع أكبر فريقين فى فى مصر وأفريقيا.

وطالب أن تتحلى المباراة بالأخلاق العالية بين اللاعبين فى أرضية الميدان وبين الجمهور، قائلا “اهم حاجة صورتنا قدام الناس.. الزمالك يكسب”.

وأضاف أن كفة الفريقين متساوية فى اللقاء خاصة بعد فوز الزمالك يعتبر بطولة وأن المباراة ستجسد لصاحب التركيز الأطول خلال الـ90 دقيقة.

أوراق رابحة في الأهلي

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن الأوراق الرابحة للفريق الاحمر تتمثل في وجود لاعبين مميزين مثل محمد عبدالمنعم وبيرسي تاو وحسين الشحات، مشيرا إلى أن الثلاثي من العناصر المؤثرة، مشيرًا إلى أن كهربا لاعب هداف وفي المباريات الكبرى قد يظهر ويتألق ويحسم المواجهات لصالح الأهلي.

وقال عبدالجليل: "هناك لاعبين كثيرين خرجوا من النادي الأهلي ولعبوا بصفة مستمرة، وقد تكون عودتهم ومشاركتهم صعبة مع الفريق، مثل صلاح محسن".

وأضاف: "عمر جابر من اللاعبين الجيدين، ولأول مرة منذ فترة طويلة يظهر بشكل طيب".

وأكمل: "الحكم المصري يتصيد له البعض، واخطاء الأجانب تمر مرور الكرام، لكن البعض قد يحمل محمود البنا مسئولية الخسارة لأي طرف لكنه يعتبر الحكم المحلي الأفضل".

وختم: "الأهلي سيفوز على الزمالك بنتيجة 3-1".

تكتيك الزمالك فى قمة الأهلي



أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، أن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك عليه تجهيز أكثر من طريقة لعب لمواجهة الأهلي، مشيرا إلى أنه من الوارد ألا يكون موفقًا في الطريقة التي يلعب بها المباراة، لذلك عليه عمل سيناريو بديل.

وقال فاروق جعفر: الزمالك قد يلجأ لطريقته المعتادة، لكن الطريقة الثانية قد تكون في اللعب بظهيرين صريحين، ومحلل الأداء يكون له دور أساسي مع المدير الفني لأي فريق، خصوصا أن مواجهة الأهلي مختلفة".

وأضاف: "طريقة لعب الزمالك تحتاج لمعدل بدني قوي وكذلك الانتشار في الملعب، خصوصا في ظل الاعتماد على خمس لاعبين في الهجوم ومثلهم في الدفاع، الفريق يلعب بطريقة 3-3-3-1، ومع امتلاك الكرة يلعب بكثافة هجومية، ومن السهل ضرب هذه الطريقة لذلك لابد أن يكون هناك تعليمات خاصة للاعبين في حالة فقدان الكرة".

وواصل: "مواجهة الأهلي والزمالك لابد أن تشهد تألق النجوم، وزيزو في الوقت الحالي لا يلعب على الاطراق، وهو يتحرك بشكل عرضي تحت سيف الجزيري، بينما يتواجد شيكابالا في أكثر من مركز يمين ويسار".

وزاد: "الزمالك لو استقبل أهداف سيكون من الصعب عودته في اللقاء عكس ما حدث في لقاء فيوتشر، المدير الفني يكون له 50% واللاعبين لهم نفس النسبة، الزمالك يلعب بطريقته المعتادة أمام الأهلي منذ سنوات، لو لعب بطريقته الجديدة سيكتشف هل ستكون ناجحة أم لا، في لقاء فيوتشر التغييرات وحالة اللاعبين في نهاية الشوط الأول وراء الفوز".

وأتم: "من الصعب توقع نتيجة اللقاء، ومباراة القمة لن تكون سهلة، وهذه المواجهات قد تشهد مولد نجوم وابتعاد آخرين عن الصورة".

تفوق دفاعي للأهلي



أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق، أن أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك يطبق طريقة لعبه بشكل جيد مع الفريق، ومع مرور الوقت سيتطور أداء اللاعبين، مشيرا إلى أن الطريقة الهجومية التي يلعب بها وراء احراز الأهداف الكثيرة مؤخرا، لكن الأهلي متفوق دفاعيا في الدوري المصري، ويمتاز بتواجد مدافعين جيدين ويسجلون أهداف أيضا مثل معلول وعبدالمنعم.

وقال أبو مسلم: "مارسيل كولر صنع توليفة جيدة وهناك ثبات في التشكيل نوعًا ما، حتى عندما يشارك البدلاء يظهرون بشكل طيب، والحالة المعنوية في حالة جيدة، والفريق فاز بكل البطولات خلال الموسم الحالي".

وأضاف: "نقاط قوة الزمالك تتمثل في زيزو وفتوح ومعهم سيف الجزيري وهو مهاجم جيد، وكذلك خبرات شيكابالا الذي يحفز زملائه، وسيواجه كولر ذلك، بتعليمات لمدافعيه خصوصا محمد هاني ومحمد عبدالمنعم الذي سيراقب الجزيري، وشيكابالا قد يلعب في الجبهة اليمني أمام علي معلول حيث سيعمل على منعه من التقدم للهجوم".

وزاد: "من نقاط ضعف الزمالك وسط الملعب، في ظل عدم ثبات العناصر، وهناك مشكلة واضحة يعاني منها أوسوريو، وكذلك الخط الخلفي في الفريق الأبيض، ومن الوارد أن يدفع كولر بكلا من بيرسي تاو والشحات وافشة وكهربا، من أجل زيادة الهجوم في المباراة".

وأكمل: "الفوز بالقمة يتمثل في لاعبي الوسط، ومروان عطية سيشارك بشكل أساسي ومن الوارد المشاركة بـ محمد فخري بجواره، وقد تكون فرصة جيدة له لإثبات جدارته، ووسط الملعب كان مصدر قوة الأهلي في الموسم الحالي، وأرى أن الأفضل مشاركة أفشة أساسيًا لأن قندوسي لم يقدم المردود القوي".

وأتم: "أتوقع فوز الأهلي على الزمالك بهدف نظيف، وأوسوريو لن يفتح خطوطه ولو فعلها سيتلقى أهداف كثيرة".