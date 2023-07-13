قبل القمة 126.. زيزو تاسع هدافي الزمالك التاريخيين في الدوري المصري

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، نظيره، نادي الزمالك، بقيادة أوسوريو، اليوم الخميس، في مباراة القمة رقم 126، على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بلقب الدوري الممتاز؛ بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فيما احتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المحلي.

ويعول أوسوريو مدرب نادي الزمالك على انطلاقات أحمد سيد زيزو نجم الفارس الأبيض امام النادي الأهلي في القمة 126.

أحمد سيد زيزو قبل مباراة القمة رقم 126 أصبح في المركز التاسع بترتيب هدافي الزمالك في الدوري المصري عبر التاريخ برصيد (50 هدفا) ليتخطى شريف الفار 48 هدفا وشيكابالا (47 هدفا)

قائمة هدافي الزمالك في الدوري عبر التاريخ



عبد الحليم علي – 80 هدفا

علي خليل – 78 هدفا

حسن شحاتة – 77 هدفا

حمادة إمام – 74 هدفا

جمال عبد الحميد – 73 هدفا

علاء الحامولي – 68 هدفا

فاروق جعفر – 53 هدفا

طارق يحيى – 51 هدفا

أحمد سيد "زيزو" – 50 هدفا

شريف الفار 48 هدفا

شيكابالا – 47 هدفا

شباب الزمالك عتاولة

ويجهز الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب نادي الزمالك، مفاجأة أمام النادي الأهلي؛ بالاعتماد على شبابه في الخطوط الخلفية.

واستقر أوسوريو، مدرب الزمالك، على الاعتماد في خط الدفاع، على ثلاثي الشباب “حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق”، والتفكير في وضع محمد عبد الغني على دكة البدلاء؛ بعد مستواه المتراجع الذي ظهر في مباراة فيوتشر.

وجاءت اختيارات أوسوريو بالاعتماد على ثلاثي الشباب في قمة الأهلي؛ بعد التألق رفقة المنتخب الأولمبي في بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب، إلى جانب غياب محمود حمدي الونش؛ بعد إصابته الأخيرة.

ويرغب أوسوريو، مدرب الزمالك، في منح التونسي “حمزة المثلوثي” حرية الحركة في الجبهة اليمني؛ من أجل زيادة الضغط الهجومي على المنافس، والاستفادة من تمريراته العرضية، إلى جانب أحمد سيد زيزو- حال عدم الدفع به في خط الدفاع في قمة الأهلي، على حساب أحد ثلاثي الشباب سالفي الذكر.