القمة 126.. صافرة محمود البنا وش السعد للنادي الأهلي أمام الزمالك

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، نظيره، نادي الزمالك، بقيادة أوسوريو، اليوم الخميس، في مباراة القمة رقم 126، على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بلقب الدوري الممتاز؛ بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فيما احتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المحلي.

صافرة البنا تدير قمة الأهلي والزمالك

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي بيريرا، إدارة لقاء الأهلي والزمالك، مساء اليوم الخميس، إلى الحكم الدولي محمود البنا.

ويعاون البنا فى قمة الأهلي والزمالك كل من محمود أبو الرجال وسامي هلهل (مساعدين)، محمود ناجي (حكم رابع)، أحمد الغندور (حكم فيديو)، أحمد حسام طه (مساعد حكم فيديو).

ويعتبر البنا حكم قمة الأهلي والزمالك 126 من نخبة الحكام في مصر، حيث انضم للقائمة الدولية عام 2014، بعد 12 عاما قضاها كحكم في الملاعب.

أدار محمود البنا حكم قمة الأهلي والزمالك أكثر من 150 مباراة بالدوري المصري، بجانب إدارة العديد من المباريات على الصعيدين العربي والقاري.

وسبق أن أدار محمود البنا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول للدوري موسم 2020-2021، وفاز الأحمر (2-1) حيث سجل محمد شريف ثنائية الأهلي، وأحرز للزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا".

واحتسب البنا في قمة الأهلي والزمالك ركلة جزاء لصالح الزمالك، سددها محمود علاء، لكن علي لطفي نجح في التصدي لها للحفاظ على تقدم فريقه في النتيجة.

البنا أدار 46 مباراة للأهلي، وفاز الأحمر في 36 مباراة وتعادل 8 مرات وخسر مباراتين.

أما الزمالك، فقد خاض تحت إدارة البنا 31 مباراة، فاز في 18 مواجهة وتعادل 7 مرات وخسر 6 مباريات.

على صعيد الكروت الحمراء والصفراء، أشهر البنا 65 بطاقة صفراء للاعبي الأهلي، 3 كروت حمراء، واحتسب له 12 ركلة جزاء وضده 6 ركلات.

أما الزمالك، فقد أشهر البنا البطاقة الصفراء للاعبي الأبيض 59 مرة و3 كروت حمراء، واحتسب للفريق 12 ركلة جزاء، و11 ركلة جزاء احتسبها ضده.

البنا يدير قمة الأهلي والزمالك بالدوري



الحكم الدولي محمود البنا قد سبق له إدارة مباراة قمة سابقة بين نادِ الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من موسم 2020/2021 وحقق المادر الأحمر الفوز بهدفين لهدف، جاءت عن طريق محمد شريف هدفين للأهلي بينما سجل هدف الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا.

