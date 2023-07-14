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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. رضا حجازي: تصحيح امتحانات الثانوية العامة يتم بدقة والنتيجة أوائل أغسطس.. اختبارات القدرات 2023| إتاحة التسجيل الآن عبر هذا الرابط

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تنسيق الجامعات 2023 … اختبارات القدرات … الموعد و كيفية التسجيل

اعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة جميع الخدمات الإلكترونية  لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣  بتنسيق القبول بالجامعات التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 المؤهلة لها.

 

الدرجات حلوة|وزير التعليم يتفقد مركز تصحيح امتحانات الثانوية العامة

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم الخميس، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وذلك في إطار متابعته سير امتحانات الثانوية العامة 2023

 

لطلاب تنسيق الجامعات .. ممنوعات إذا فعلتها سترسب في اختبارات القدرات 2023

اتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

 

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 | نسبة النجاح في العربي تتجاوز 90%

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن مؤشرات سارة لـ نتيجة الثانوية العامة 2023

 

وزير التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة يتم بدقة والنتيجة أوائل أغسطس

قام اليوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بزيارة لمركز التصحيح الرئيسي الالكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة 2023

اختبارات القدرات 2023.. إتاحة التسجيل الآن عبر هذا الرابط

فتح منذ قليل موقع تنسيق الجامعات 2023 التسجيل لطلاب الثانوية العامة في اختبارات القدرات 2023 ، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

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