تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن .. والكيلو يبدأ من 60 جنيها فقط

هبطت أسعار الدواجن اليوم في مصر بقوة، بعد أيام من الارتفاع الكبير والذي استمر طويلا خلال الفترة الماضية، إذ وصل سعر الكيلو اليوم الجمعة بداية من 61 جنيها في المحلات اليوم بعد 82 جنيها قبل أيام بتراجع قدره نحو 20 جنيها، وذلك نتيجة التراجع المستمر في أسعار الأعلاف الخاصة بتربية الدواجن.

الدواجن

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أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم، يبحث عنها الكثير خاصة الدواجن البيضاء التسمين الأكثر استهلاكا والتي سجلت في بعض المزراع اليوم نحو 59 جنيها وتصل إلى 60 جنيها فقط، وكذلك الدواجن الأمهات والتي سجلت بين 56 و 58 جنهيا في المزرعة وتباع بدءا من 60 جنيها في المحلات وحتى 65 جنيها.

أسعار البانيه اليوم

وهبط سعر كيلو البانيه اليوم ليسجل بدءا من 145 جنيها في المحلات بعدما كان نحو 180 و 200 جنيه قبل أيام، في بعض المحلات النائية.

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 59 جنيهًا في المزرعة، و61 جنيهًا وقد يصل إلى 70 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 90-100 جنيه للكيلو.

الدواجن الساسو: 105- 110 جنيهًات للكيلو.

الأوراك: بين 74- 85 جنيهًا للكيلو.

دبابيس من 85- 100 جنيهًا للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 145- 175 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

البانيه

الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة : 45-55 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 33-45 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 58 جنيهًا في المزرعة، و60-65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر

ويهتم الكثير من محبي البيض بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر بعدما تخطت مستويات قياسية والتي تراجعت من نحو 130 جنيها إلى نحو يبدأ من 118 جنيها فقط اليوم في المحلات أو قد يزيد في بعض المحلات ببعض المناطق، وسجلت بدءا من 116 جنيها في المزرعة أو أقل، بعد 122.

أسعار البيض اليوم

وتراجع سعر كرتونة البيض الأبيض إلى نحو 110 جنيهات بعد 119 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض في المحلات اليوم بدءا من 114 جنيها وقد يزيد في بعض المحلات ببعض المناطق النائية والبعيدة، فيما ارتفع سعر البيض البلدي إلى 119 جنيها في المزرعة.