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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح فيلم شماريخ في هذا الموعد.. تفاصيل

صدى البلد

ينتظر الثنائي آسر ياسين وأمينة خليل، عرض فيلم "شماريخ" فيدور العرض السينمائية شهر أغسطس المقبل، العمل من إخراج عمرو سلامة.


وسبق، كشف النجم آسر ياسين البوستر الرسمي الدعائى لفيلمه الجديد "شماريخ"، حيث ظهر آسر مرتديًا قناعًا ضد المفرقعات والشماريخ والدخان وخلافه بالإضافة إلى مسدس، كما ظهرت أمينة خليل في ظهر آسر وهى تنظر إلى الشماريخ في السماء.


قصة فيلم شماريخ
 

ويجسد النجم آسر ياسين ضمن أحداث فيلمه "شماريخ" شخصية رجل ثرى يمتلك مصنع "بلالين" يقع فى حب أمينة خليل، إذ تجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل، "شماريخ" من تأليف وإخراج عمرو سلامة والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن.

 

يضم فيلم "شماريخ "عددًا من الأبطال ونجوم الفن أبرزهم الفنانة "آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، وأدهم الشرقاوي، وسالي حماد، ومحمد ثروت، والفنان الراحل مصطفى درويش"، والعديد من ضيوف الشرف، وكان من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

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