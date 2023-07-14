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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد قمة الزمالك.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري والقناة الناقلة

النادي الأهلي
النادي الأهلي

‏حقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة التى أقيمت بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين لبطولة الدوري.


أحرز أهداف الأهلي كل من حسين الشحات “ هدفين ” وعلى معلول ومحمد شريف فيما أحرز هدف الزمالك الوحيد أحمد سيد زيزو.


ويواجه النادي الأهلي نظيره المقاولون العرب بعد غد الأحد في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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موعد مباراة الأهلي والمقاولون فى الدوري

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره المقاولون العرب في اطار منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الممتاز بعد غد الأحد في تمام الساعة السابعة مساءا.

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القناة الناقلة لمواجهة الأهلي والمقاولون العرب

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر أمام نظيره المقاولون العرب.

وتوج فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر بلق بالدوري المصري للمرة 43 في تاريخه.
ويتصدر فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 78 نقطة بعد الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف.
 وأغلق الجهاز الفن للأهلي ملف مباراة القمة التي أقيمت أمس ،الخميس، في الدوري وبدأ الأستعداد لمواجهة المقاولون العرب التى ستشهد مشاركة أكثر من لاعب بديل لرغبة الجهاز الفني في منح الفرصة للبدلاء خلال المباريات المتبقية من بطولة الدوري التى حسمها المارد الأحمر لصالحه مساء الأثنين الماضي بفوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين لهدف قبل أن يخوض الأهلي مواجهة القمة أمس كـ"تحصيل حاصل".

ويخطط كولر لإراحة كل من علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي ومحمد هاني واليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا وياسر إبراهيم.

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غياب 3 نجوم عن لقاء الأهلي والمقاولون العرب في الدوري 

ويفقد فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر ثلاثة نجوم في مباراة المقاولون العرب المقرر اقامتها يوم الاحد القادم فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وسوف يغيب عن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بمباراة المقاولون العرب الثلاثي 
محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني، لحصولهم على الإنذار الثالث بمباراة الزمالك في القمة 126.
 

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